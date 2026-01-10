金唱片紅毯／IVE登場美炸了！兪真甜美笑出酒窩　主持人狂讚：公主

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。紅毯於10日下午4點準時展開，稍早IVE來到現場。

▲IVE，金唱片頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

女團IVE以六人六色的銀、白禮服登場，每一位氣質都優雅甜美，令主持人也當場驚呼「像公主一樣」。六人配合請求擺出酷帥姿勢，但過程中好幾次可愛地笑場，甜美親切的一面展露無遺，擄獲觀眾的心。

▲IVE，金唱片頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。