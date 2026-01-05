瑀熙懷二胎累到崩潰！　遇魔王關卡：出生後會更累

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙2024年3月嫁給圈外男友，同年9月生下兒子「小布」，並在去年11月宣布懷二寶，平時會透過社群記錄日常的她，今（5）日也上傳短片吐露懷二寶後的真實心聲。

▲瑀熙。（圖／翻攝自Facebook／瑀熙Yuci）

瑀熙坦言，這次懷孕的過程並沒有想像中輕鬆，直呼「懷二胎真的很累」，身體與心理的疲憊感更是加倍襲來。雖然目前還在孕期階段，但有過第一胎經驗的她也深知，這只是暴風雨前的寧靜，並無奈地自嘲表示早已做好心理準備，因為等到寶寶真正「出生後會更累。」

▲瑀熙分享懷二寶心聲。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

隨著肚子裡有了二寶，許多人最常關心瑀熙的問題就是「累不累？」對此，她也正面給出回應，承認自己現在的狀態真的是累到崩潰。她描述每天在家的育兒行程，不但有收不完的玩具，還有洗不完的澡，光是應付大寶的日常起居就已耗盡體力。

▲瑀熙懷二寶後累到崩潰。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙特別提到，雖然自己很幸運，身邊擁有強大的神隊友，包含「公婆跟老公的後援」都相當給力，但在生理與心理的雙重夾擊下，她仍深刻感受到這次懷孕的艱辛程度，並坦言：「第二胎還是比第一胎累上很多。」