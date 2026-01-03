「獵魔女團」官方快閃店現身中山！粉絲入場免費　主辦這點超貼心

記者吳睿慈／綜合報導

動畫電影《KPop 獵魔女團》風靡全球，官方快閃店從韓國開始，新加坡、泰國、日本接力登場，壓軸站落腳台北，3日於中山區盛大開幕，活動採「預約制」，但免費入場，首個週末預約全數額滿，主辦單位也不忘溫馨提醒粉絲，預約系統會不定期釋出，現場若有位置也會公告，讓更多人可以進入快閃店。

▲▼《KPop 獵魔女團》快閃店在中山區盛大開幕。（圖／讀者提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《KPop 獵魔女團》身為Netflix史上觀看次數最高的作品之一，官方快閃店還原韓國站原始設計，進入快閃店就像走進HUNTR/X專機的機艙打造沉浸式體驗，跟著劇情〈Golden〉、〈How It’s Done〉感受HUNTR/X的獨特魅力，後半部Saja Boys接力登場，〈Soda Pop〉、〈Your Idol〉魅力再現。Derpy和Sussie也像電影中一般，在每個展區伴隨粉絲一起逛展。

▲快閃店採預約制入場。（圖／讀者提供）



快閃店的周邊商品，台北站與全球同步販售且數量有限，主辦單位為避免單項商品被掃貨，貼心啟動分流配貨服務，讓每一天預約的粉絲們都有機會買到心中屬意的周邊商品。尤其是Derpy的鑰匙圈和各式絨毛玩偶，更是許多粉絲心中的必買選項，主辦為避免被掃貨情況發生，特別啟動分流機制，每日限量上架，盡最大努力讓每日的粉絲都有機會買到心中屬意的商品。

▲民眾分流欣賞快閃店，感受沈浸氛圍。（圖／讀者提供）



為期16天的快閃店，預約比照韓國透過官方預約系統預約，首個假日名額已被粉絲們一掃而空，主辦單位溫馨提醒每日系統會有零星釋出，除了預約系統之外，現場也會有最後公告，現場排隊的朋友們也有機會入場，請鎖定官方預約系統和分工合作官方社群。