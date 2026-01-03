楊丞琳出道25年首次創舉！　術後不能運動「硬撐瘦4公斤」

記者蔡琛儀／台北報導

楊丞琳全新巡演「房間裡的大象」，首場選在跨年夜登場，與萬名歌迷一起倒數迎接2026，寫下出道25年重要里程碑，她在術後復健、不能劇烈運動的狀態下硬撐進入高強度彩排期，只能靠飲控調整體態，自曝開演前三天已瘦了四公斤，笑說看到工作人員吃雞排，只能「聞香止飢」。

▲▼楊丞琳為自己的演唱會擔任總監製。（圖／樹與天空提供）

這次巡演對她而言意義非凡，這也是楊丞琳出道以來首度在「自己的演唱會」中與歌迷一起迎接新年，她形容「房間裡的大象」象徵人生中必須直面的陰暗面與情緒重量，並以此為核心打造整場演出。演唱會透過五大章節「房間裡的大象」、「那頭大象原來是愛」、「這個房間裡一直有你們」、「夥伴比大象更有份量」、「是大象也是初心」串聯，搭配沉浸式「大象房間」舞台設計，39首重新編排的經典金曲貫穿全場。

從音樂、視覺到造型全面呼應主題，展現她25年來不斷進化的舞台魅力，歌單橫跨13張專輯，除演唱〈年輪說〉、〈曖昧〉、〈雨愛〉等代表作，也安排7首新專輯歌曲，甚至加入歌迷敲碗多年的冷門曲目〈不被祝福的幸福〉。寵粉的她還加碼城市限定曲與點歌橋段，跨年首場更選唱蘇打綠〈當我們一起走過〉，留下專屬回憶。

▲▼楊丞琳又瘦了4公斤。（圖／樹與天空提供）

舞台製作全面升級，砸重金打造19組升降舞台與12公尺巨型翅膀，20位舞者搭配全新編曲，讓現場情緒層層堆疊。身兼演唱會總策劃的楊丞琳親力親為，從內容到細節全程參與，她也直言：「每一次巡演都誠實反映當下的自己，符合自己當時的年紀與心境，並透過音樂與歌迷分享自己一路走來的心情。」也因此每一場演唱會都是無從比較的期間限定。