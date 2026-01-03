蔡依林大巨蛋燒9億直接封神！　恩師張勝豐親眼見證：根本是教科書

記者蔡琛儀／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）耗資9億台幣打造的「PLEASURE」巡演台北大巨蛋站日前落幕，驚人的視聽覺效果被譽為是大巨蛋的「蔡依林障礙」。她的恩師、「舞蹈教父」張勝豐去年12月31日當天也到場，更感性發文，直言這場演出早已超越演唱會，而是一場具備紐約百老匯等級的「大型歌舞音樂劇」，盛讚Jolin不只是表演者，更是「教科書」，是大家模仿學習的標竿。

▲蔡依林、張勝豐。（圖／翻攝張勝豐臉書）

不過張勝豐也指出，自從Jolin大量啟用外籍編舞老師與舞者後，雖然拔高了華語樂壇的美學規格，也實質改變了華語演唱會的審美標準與製作規格，他坦言，這項決定在當時確實讓台灣在地編舞老師與舞者，相對少了站上大舞台獲得演出與收入的機會，但他認為，這次演出的高完成度勢必再次引發效法與複製，重新建立新的審美標準，形成「蔡依林現象」。

他也觀察到，Jolin如今展現出「不需要用力證明」的從容，尤其在〈玫瑰少年〉等曲目中，透過細膩的聲線處理與氣息留白，讓情緒在不張揚中直擊人心。那是一種來自長年累積的舞台理解，證明她已從當年的努力型藝人，進化成能在舞台上游刃有餘的表演藝術家。

▲張勝豐被稱為是蔡依林舞蹈恩師。（圖／翻攝張勝豐臉書）

最後張勝豐感性寫：「整體而言，這不只是一場成功的演唱會，更像是一份屬於蔡依林此刻狀態的表演藝術總結報告。」直言Jolin再次親手將「蔡依林演唱會」推向新的高度，也再次刷新華語大型舞台演出的想像邊界，「一句話總結——只有蔡依林，可以超越蔡依林。」也表示很慶幸能夠參與她這一生中的23個年頭，見證她的成長與進化。

張勝豐發文全文：

她總是走在最前面，

引領潮流、帶動流行。

《PLEASURE》世界巡迴演唱會觀後心得

天后蔡依林史詩級《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北站於 1 日完美落幕。

斥資高達 9 億元 打造的超規格舞台與視覺系統震撼全場，

巨蟒、金牛、海馬等高完成度舞台裝置輪番登場，

相關畫面迅速登上微博熱搜總榜，而台灣的新聞以及各大媒體、社交網絡平台也佔據了版面

讓所有人直呼

「蔡依林重新定義了演唱會的標準！」

她一直都是那個走在最前面的人。

她總是能引領潮流、帶動流行。

從第一個把體操彩帶放進 MV，

到率先將鋼管、空中綢吊、空中吊環帶上大型舞台，

接著我們便看見——

其他藝人開始在綜藝節目嘗試、

舞蹈教室陸續開設相關課程、

整個產業審美與技術標準隨之被推進。

她不只是表演者，

她是方向。

是教科書，是大家模仿學習的標竿。

而這一次，《PLEASURE》再次創下新的里程碑。

她將大型歌舞音樂劇的背景板、立體舞台、造型高台，

結合太陽馬戲團等級的特技元素，

以清楚的敘事邏輯串連成一座完整運作的「大型遊樂園」。

在蔡依林的創作語境裡，

「演唱會」早已不只是音樂演出，

而是一場結構完整、敘事清楚、規模成熟的大型歌舞音樂劇製作。她的想法與觀點除了已經站在一個高度之外，內涵、深度與廣度更是在此次演唱會中一覽無遺。

而整個製作團隊展現出極高的專業度與國際視野。

演出過程中，多次讓我聯想到在紐約百老匯觀賞的那二十幾部歌舞音樂劇的經驗——

無論是整體氛圍、舞台調度，或戲劇節奏的掌握，

都能看見《獅子王》、《歌劇魅影》、《西貢小姐》、《芝加哥》等經典作品的結構影子。

但那不是複製也不是cover，

而是經過消化、拆解、重組後，

轉化為只屬於蔡依林的升級版本。

大型景片的立體運用、

造型高台的緩慢推進與瞬間轉換，

讓舞台呈現出高度層次感與空間深度。

這樣的舞台語言，明顯不同於多數演唱會，

而是帶有強烈舞台音樂劇思維的整體設計。

從舞台結構、影像動畫、燈光調度，

到舞蹈編排與攝影運鏡，

整體製作展現出高度一致的美學與敘事邏輯。

攝影團隊對舞蹈與表演節奏的理解極其精準，

總能在關鍵時刻捕捉到「非出現不可」的畫面，

大幅強化觀眾的沉浸式觀演體驗。

舞蹈設計不只追求技巧，

更強調舞者與舞台、場景之間的關係，

隊形與走位具備清楚的音樂劇流動感，

讓舞蹈本身成為舞台敘事的重要一環。

值得一提的是，

蔡依林自從在演唱會中大量啟用外國編舞老師與外國舞者，

直接帶動台灣與大陸藝人全面跟進，

並實質改變了華語演唱會的審美標準與製作規格。

那樣的選擇，在當時也確實讓部分在地編舞老師與舞者，

相對少了站上大型舞台、獲得演出及收入的機會。

而此次《PLEASURE》的高度完成度，

勢必又將引發新一波效法與複製，

再次形成屬於蔡依林的全新——

「蔡依林現象」。

在表演層面，

蔡依林展現出極其成熟且從容的舞台狀態。

那是一種不需要用力證明的存在感，

而是來自長年累積的舞台理解與身體記憶。

歌唱表現同樣令人深刻。

在〈Fish Love〉與改編版〈玫瑰少年〉的段落中，

她以細膩而克制的聲線處理情感，

透過尾音與氣息的留白，

讓情緒在不張揚中直擊人心，

成為全場最動人的時刻之一。

整體而言，

這不只是一場成功的演唱會，

更像是一份屬於蔡依林此刻狀態的

表演藝術總結報告。

她再次親手將「蔡依林演唱會」推向新的高度，

也再次刷新華語大型舞台演出的想像邊界。

一句話總結——

只有蔡依林，

可以超越蔡依林。

而我也很慶幸

能夠參與她這一生中

的二十三個年頭

見證她的成長與進化

她是台灣之光！

台灣的驕傲

讓所有人引以為榮