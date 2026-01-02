做白工！伯賢、泰民巡演沒錢領　THE BOYZ也受害「遭欠10億」

記者張筱涵／綜合報導

由代表車佳媛經營的娛樂公司「One Hundred」及其旗下廠牌，近期傳出財務運營問題，伯賢、泰民和THE BOYZ等人都沒收到結算金，總額高達韓幣50億元（約台幣1.1億元）。

根據《The Fact》調查結果顯示，One Hundred 母公司旗下的THE BOYZ目前應收到的結算金額約為韓幣10億元（約台幣2200萬元），旗下廠牌「INB100」所屬藝人伯賢亦有約韓幣10億元（約台幣2200萬元）左右的款項未入帳，同公司的Chen與Xiumin也分別有數億韓元的待結算款項。此外，另一廠牌「Big Planet Made」所屬藝人泰民，其被積欠的金額據報已超過韓幣10億元（約台幣2200萬元）。

（圖／翻攝自Instagram／baekhyunee_exo）



（圖／翻攝自FACEBOOK／더보이즈(THE BOYZ)）



（圖／翻攝自Instagram／xoalsox）



報導引用Big Planet Made 2024年的財務報表審計報告指出，該公司負債約韓幣532億元（約台幣11.8億元）高於資產約韓幣342億元（約台幣7.6億元）約韓幣180億元（約台幣4億元），處於「完全資本蠶食（資不抵債）」狀態。

報導中提及，車佳媛代表雖利用藝人IP收取了預付款，但在支出管理上引發爭議，例如2024年曾列出約約韓幣108億元（約台幣2.4億元）的服裝費支出（公司方面曾澄清為製作費誤植）。報導分析，由於資金運用狀況不佳，自2025年下半年起，公司支付藝人款項的能力出現困難。

受影響藝人在合約期間均保持高強度活動。泰民自2024年4月加入後展開世界巡演及日本巡演，伯賢在INB100併入One Hundred後亦完成了全球28個城市的巡迴演唱會。知情人士透露，儘管行程滿檔，但藝人自去年第三季起似乎未能正常收到結算款項。

此外，財務問題也延伸至與前東家的合約履行。由伯賢、Chen、Xiumin組成的「CBX」依約需支付個人活動營收的10%給SM娛樂。然而據報導，因INB100資金不足，該筆款項尚未支付，SM娛樂已發送存證信函催款。雙方因此產生紛爭，導致CBX三名成員最終未參與EXO睽違2年半的團體回歸活動。

（圖／翻攝自Instagram／exo_cbx.official）



目前媒體估算One Hundred集團每月人事成本約約韓幣4億元（約台幣890萬元），對於公司能否改善財務結構並穩定支援藝人活動，業界持保留態度。針對上述欠薪報導，One Hundred方面尚未給予正式回應。