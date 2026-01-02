《怪奇物語》10年神劇落幕！伊萊雯「最後選擇」藏伏筆　結局5大亮點全解析

記者蕭采薇／綜合報導

經過了五個季度、將近十年的漫長等待，Netflix 史上最宏大的影集《怪奇物語》終於落下了帷幕。這場跨越維度的史詩冒險，在第五季第8集「The Rightside Up」迎來了長達兩小時的最終章。

▲《怪奇物語》經歷十年，故事在第五季劃下句點。（圖／Netflix提供）

從第1季的地下室「龍與地下城」遊戲開始，到如今面對顛倒世界（Upside Down）的終極威脅，道夫兄弟（Duffer Brothers）給了粉絲們一個既心碎又充滿希望的結局。究竟這場「豆莖計畫」（Beanstalk Plan）是如何執行的？誰在大戰中犧牲了？我們最愛的霍金斯小隊最後結局如何？以下是完結篇的完整解析。

兵分三路的終極計畫

大結局一開場就沒有任何廢話，直接進入最高潮。為了阻止威可那（Vecna）將現實世界與黑暗維度「深淵」（The Abyss）融合，主角群制定了最後的作戰計畫：

心靈組：伊萊雯（Eleven）、卡莉（8號/Kali）與麥克斯（Max）聯手潛入威可那的心靈意識進行攻擊。

爆破組：哈普（Hopper）、莫瑞（Murray）負責在顛倒世界安裝炸彈，準備炸毀連結兩個世界的橋樑。

▲《怪奇物語》最終季在元旦上線。（圖／Netflix提供）



突擊組：史帝夫（Steve）、南西（Nancy）、強納森（Jonathan）、蘿萍（Robin）、喬伊絲（Joyce）以及孩子們—威爾（Will）、麥克（Mike）、達斯汀（Dustin）、路卡斯（Lucas）前往「深淵」對抗實體化的奪心魔（Mind Flayer）並解救被綁架的孩子們。

威可那與奪心魔的真相

本集揭露了一個驚人的核心秘密。威爾在戰鬥中意識到，威可那其實只是奪心魔的「容器」。然而，當威爾試圖勸說威可那反抗奪心魔時，威可那卻冷冷地表示，這一切都是他自己的選擇。

威可那主動選擇了擁抱邪惡與黑暗，最終，當伊萊雯與威爾聯手重創怪物的同時，是喬伊絲揮舞著斧頭，砍下了威可那的頭顱，並霸氣喊出：「你惹錯一家人了！（You fucked with the wrong family.）」

▲《怪奇物語》結局引發討論。（圖／Netflix提供）

最心碎的犧牲：伊萊雯真的死了嗎？

雖然成功擊敗了反派，但代價是慘痛的。首先，伊萊雯的「姊姊」卡莉（8號）在突襲行動中，被美國軍方射殺，成為壓垮伊萊雯的最後一根稻草。

為了徹底終結這一切，防止政府軍方（由琳達·漢彌頓飾演的愷博士率領）繼續利用擁有超能力的血液進行實驗，並確保顛倒世界的大門永遠關閉，伊萊雯選擇了自我犧牲。

當哈普引爆摧毀顛倒世界的炸彈時，伊萊雯選擇留在傳送門的另一端。在麥克撕心裂肺的哭喊聲中，伊萊雯與崩塌的顛倒世界一同消失在虛無之中，這看似是為了拯救所有人的必死之局。

▲《怪奇物語》伊萊雯的生死留下了伏筆。（圖／Netflix提供）

18個月後：霍金斯小隊的去向

時間快轉到18個月後，霍金斯小鎮已經從「大地震」（官方對災難的掩飾說法）中重建，我們的英雄們也都邁向了新的人生階段：

哈普與喬伊絲：這對令人操心的CP終於修成正果！兩人在安索餐廳約會，哈普求婚成功。他們計畫搬離霍金斯，並暗示有可能前往紐約蒙托克（這是致敬該劇原本的設定地點），哈普將在那裡擔任警長。

史帝夫：雖然沒能追回南西，但他找到了新的人生方向——成為當地少棒隊的教練以及性教育老師，繼續發揮他「超級保姆」的天賦。

南西與強納森：兩人雖然分道揚鑣但保持好友關係，南西從大學輟學成為《波士頓先驅報》的實習記者；強納森則在紐約大學攻讀電影。

蘿萍：重回粗呱電台當主持人，和好友們承諾即使生活和事業道路各不相同，也會保持聯繫。

開放式的結局：相信的力量

全劇的最後一幕，回到了最初的起點—威爾家的地下室

路卡斯、麥克、達斯汀、麥克絲和威爾聚在一起玩最後一場《龍與地下城》。麥克為大家的角色寫下了「安逸幸福」的結局。就在這時，麥克提出了一個關於伊萊雯的理論：如果不只是快樂結局呢？

▲《怪奇物語》陪伴觀眾度過十年。（圖／Netflix提供）

麥克認為，伊萊雯和卡莉可能聯手製造了幻象，假裝犧牲，實際上伊萊雯已經逃脫並隱居在一個沒人能找到的偏遠小鎮，平靜地生活著。這一幕留給了觀眾無限的遐想與希望，如同麥克說的，儘管沒辦法確定，「但我選擇是真的。」也正如主創道夫兄弟所說：「無論真假，她永遠活在他們心中。」

此外，在這一集中，威爾終於和麥克進行了感人的談心，麥克全然接受了威爾的出櫃，兩人承諾永遠是最好的朋友，結局暗示威爾在大城市中找到了屬於他的歸宿。路卡斯跟麥克絲，兩人越來越相愛，歲月靜好。達斯汀整天泡在「公會」（大學）的書庫裡，儘管成天忙著研究，還是會抽空冒個險，麥可則繼續寫下那些受朋友啟發的故事。

隨著四個男孩離開地下室，麥克的妹妹荷莉接手了桌子，開始了屬於新一代的冒險。鏡頭拉遠，大衛·鮑伊（David Bowie）經典版本的《Heroes》響起，為這段長達十年的旅程劃下完美的句點。

再見了，霍金斯。再見了，怪奇物語。