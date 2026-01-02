韓版《無間道》！玄彬使壞賣毒「周旋兩女之間」　衝上Disney+冠軍

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+玄彬、鄭雨盛雙男神對決大作《韓國製造》播出以來好評不斷，根據串流數據統計網站FlixPatrol排名統計，作品在台灣、韓國連日霸榜平台收視第一，韓網更大讚「導演、演員和劇本都超出預期」，兩位主角對立飆戲，還有情報局高層諜對諜的反轉情節，更讓觀眾直呼「簡直是韓版《無間道》！」

▲玄彬首次嘗試反派。（圖／Disney+提供）



玄彬在劇中飾演表面是中央情報部科長、私下卻是大毒梟的白冀兌，他除了持續和飾演檢察官的鄭雨盛來回拉扯，更為了開拓自己的販毒帝國和陪酒女曹汝貞、日本黑幫之女元志安打交道，還要應付想掌控全日本冰毒的池田黑幫，冀兌努力在各方勢力間周旋生存。日前訪談中玄彬開玩笑強調自己的角色絕非渣男「我和曹汝貞、元志安的角色都是生意夥伴，也都是在時代下掙扎求存的人物」，因此自己才會在某些時刻對她們產生共鳴。

▲▼玄彬劇裡周旋在兩個女子身邊。（圖／Disney+提供）







在最新劇情中也揭露了看似冷酷的白冀兌背後身世，由於童年失去父母、還因日韓混血身分被排擠，他被迫拉拔兩個弟妹長大，深信唯有金錢與權力可以帶領家人翻轉人生。對於角色的解讀，玄彬坦言，「你可以稱他（白冀兌）為壞人」，白冀兌永遠不想再回到過去艱苦的生活，這份決心也不斷替他的貪婪尋找藉口。

▲玄彬、鄭雨盛在劇中有對立的關係。（圖／Disney+提供）



白冀兌計畫將大量毒品外銷日本，甚至利用豬圈掩蓋製毒化學臭味，以分工明確的流水線打造比《絕命毒師》更龐大的製毒工廠。然而這條生產線不僅讓檢察官張健榮嗅到蛛絲馬跡，連白冀兌的頂頭上司發現販毒的超高獲利後，都試圖謀殺冀兌取而代之，殊不知白冀兌早已在上司房中安裝竊聽器，情報局高層諜對諜的反轉情節，更讓觀眾直呼「簡直是韓版《無間道》！」



玄彬與鄭雨盛的正面對決更迎來新高潮，看似邊吃飯邊話家常卻暗藏殺機，彼此不斷暗示手中握有對方的致命把柄。鄭雨盛坦言自己和玄彬的角色「有著宿命般的衝突」，兩人在劇中總是針鋒相對，甚至在片場也是如此「我們的對手戲比起一來一往的配合，更像是刻意牽制、互相角力的感覺，這真的很有趣！」他飾演的檢察官張健榮，因父親毒癮發作時殺害母親，對所有吸毒、販毒者深惡痛絕，「簡直是正直到格格不入的角色。」



《韓國製造》敘述在動盪的1970年代韓國，白冀兌過著危險的雙面生活。在金錢和權力的誘惑下，白冀兌不斷擴大自己的走私網絡與在情報局內的勢力。然而，一名不為權勢所動的正義檢察官對他展開調查，威脅著他多年來所建立的一切。年度諜報動作大戲《韓國製造》於12月24日在Disney+獨家上線，每週三固定更新，1月14日完結。