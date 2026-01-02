湯米李瓊斯34歲愛女陳屍飯店！「死因成謎」　現場無他殺痕跡

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢巨星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）曾主演《MIB星際戰警》系列電影打開知名度，美國時間1日凌晨驚傳他的女兒陳屍飯店，享年34歲，目前死因尚未確定，初步調查未懷疑有他殺跡象。

舊金山消防局於美國時間1月1日凌晨3點左右，接獲舊金山費爾蒙飯店通報，稱發現一名身份不明的人士已經死亡，警方到場後確認死者是湯米李瓊斯的女兒維多利亞瓊斯，現場並未發現他殺跡象，警方正在調查真正死因。

▲湯米李瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）



[廣告]請繼續往下閱讀...

維多利亞瓊斯曾短暫追隨父親的腳步進入演藝圈，在 2002年的《MIB星際戰警2》中首次亮相，那時還未滿10歲，2003年出演了《籃球兄弟》（One Tree Hill），2005年出演了由父親執導的《馬奎斯的三場葬禮》（The Three Burials of Melquiades Estrada），並且繼母唐洛瑞爾瓊斯（Dawn Laurel-Jones）也參與其中，擔任劇照攝影師。

▲湯米李瓊斯的女兒（左）陳屍飯店。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

