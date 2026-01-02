FansWorld年度票選結果出爐！全區TOP3北車燈箱　韓星4冠軍小卡機應援

記者劉宜庭／綜合報導

「FansWorld 2025年度人氣票選」經過一個月的激烈廝殺，最終冠軍王者終於誕生！為了慶祝這份得來不易的榮耀，FansWorld將兌現承諾，送出「台北車站K區地下街燈箱」以及「HEYPOCA小卡機廣告」重磅實體應援。為了呈現偶像最耀眼的一面，官方即日起啟動「冠軍應援圖徵選活動」，號召各路「站姐、站哥」與攝影大神提供珍藏的「神級飯拍」，讓你的作品與偶像一起閃耀台北黃金地段！

高流量曝光！你的鏡頭將成為全場焦點

本次年度票選冠軍不僅能霸氣佔據人潮洶湧的台北車站K區地下街，更將同步登上時下最夯的「HEYPOCA小卡機」螢幕廣告。這不僅是偶像展現人氣的最佳舞台，更是粉絲用鏡頭傳遞愛意的絕佳機會。FansWorld邀請粉絲投稿高品質、高清晰度的獨家照片，官方將從中挑選最適合的素材進行專業設計排版，打造出令路人駐足、粉絲驕傲的頂級應援廣告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人氣南韓男團冠軍 小卡機應援時段：2026/1/10 ~ 2026/1/16

人氣南韓女團冠軍 小卡機應援時段：2026/1/17 ~ 2026/1/23

人氣南韓男歌手冠軍 小卡機應援時段：2026/1/24 ~ 2026/1/30

人氣南韓女歌手冠軍 小卡機應援時段：2026/1/31 ~ 2026/2/6

▲DUKPLECE熱情贊助HEYPOCA小卡機廣告（紅框處），作為粉絲窩2025年度票選韓星類應援禮。（圖／記者劉宜庭攝）

▲粉絲窩開放粉絲投稿小卡機邊框設計圖哦！歡迎到粉絲窩信箱投稿～（圖／翻攝自HEYPOCA官網、DUKPLACE提供）

▲HEYPOCA小卡機應援廣告示意圖。（圖／DUKPLACE提供）



投稿「停看聽」：尊重版權是應援的第一步

期待看到粉絲鏡頭下充滿愛意與細節的偶像視角，讓我們一起用最合規、最完美的方式，送偶像走上花路！為了確保活動順利進行並維護藝人與創作者的權益，本次徵選活動採最高規格版權審核，投稿作品必須嚴格遵守著作權與肖像權規範。

● 應援圖投稿辦法

為確保活動順利進行並尊重相關權益，請投稿者務必詳閱以下規範：

信件規範：來信請務必於標題或內文註明「投票分類」及「偶像名稱」（例如：台灣人氣偶像團體／ Ozone），以利主辦單位辨識與整理。

1. 肖像權與著作權聲明：投稿者請務必確認圖片之肖像權與著作權合法性。我們將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之投稿作品。

※免責聲明：若投稿作品涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任；FansWorld粉絲窩僅提供展示平台，不承擔任何法律連帶責任。

※注意事項：若投稿素材欲使用劇照或官方宣傳圖，請務必向該劇製作方或版權方取得授權同意證明。

2. 投稿方式：請將圖片檔案及報名資訊寄至官方信箱：fansworld@ettoday.net

3. 信件格式