Weverse 爆員工外流個資！試圖操縱中獎名單對話曝光　公司認疏失

記者張筱涵／綜合報導

HYBE旗下、擁有逾5000萬用戶的粉絲平台Weverse，近日爆發嚴重個資外洩爭議。有員工涉嫌未經授權外流粉絲個人資料，甚至疑似試圖操縱粉絲簽名會中獎名單，相關對話截圖在網路流傳後，引發粉絲強烈反彈。

▲▼WEVERSE。（圖／翻攝自韓網）

▲Weverse擁有近5000萬名用戶。（圖／翻攝自韓網）

近期，多張Weverse員工的即時通訊對話截圖在社群平台與網路論壇擴散，內容顯示有員工討論是否能查詢粉絲簽名會的中獎結果，甚至詢問能否將特定人士從中獎名單中排除。外流對話中包含粉絲真實身分資訊，以及購買專輯數量等敏感個資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，對話中特別多次提及一名特定中獎者，並出現「在名單裡嗎」、「不能把他拿掉嗎」、「我是認真的」等字句，引發外界質疑中獎名單可能遭到人為干預。

遭點名的當事人隨後透過社群平台發聲，表示事前從未被告知、也未同意其個人資料可在內部被提及或存取，對此感到極度不安與混亂，並坦言自己的真實姓名與活動參與資訊竟因與業務無關的個人判斷被討論，造成相當大的心理壓力。

對此，Weverse營運公司Weverse Company已出面承認疏失。公司表示，經查證，於2025年11月25日中午12時33分左右，粉絲活動負責部門的員工，在執行業務過程中，將包含中獎者個人資料的對話內容截圖後，未經授權分享至KakaoTalk的非公開群組。

Weverse Company對顧客個資外洩致歉，並指出目前尚未發現二次傷害案例，將向受影響的顧客提供韓幣10萬元（約台幣2200元）的 Weverse Shop 購物金作為補償。

由於Weverse是防彈少年團（BTS）、SEVENTEEN、ENHYPEN、TXT、BLACKPINK等超過100組藝人使用的全球性粉絲平台，此次事件迅速擴大為重大爭議。粉絲普遍認為，除了個資保護失守，更嚴重的是活動公平性遭到動搖。

粉絲簽名會通常以購買專輯者中隨機抽選的方式進行，但購買數量越多，中獎機率也隨之提高，因此粉絲圈中早已有「粉絲簽名會門檻」之說，不少粉絲為提高中獎機率投入高額金錢。此次事件曝光後，粉絲質疑，若內部人員握有操縱權限，活動機制恐已形同虛設。

對此，HYBE於2日發表官方聲明指出，本案屬於違反公司內規與聘僱規定的員工不當行為，公司在接獲檢舉後已立即展開調查。HYBE表示，經確認相關行為對顧客與公司造成損害，已即刻將涉事員工排除職務並送交人事委員會處理，同時正研議採取法律行動。

HYBE也強調，將向受害顧客致歉並說明後續處置進度，未來將強化內部控管與員工教育，以防止類似事件再次發生。

