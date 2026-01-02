ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邵雨薇喝茫倒吳慷仁懷裡
氣象署「貓貓圖解」寒流到底多冷
韓國民影帝昏迷4天！加護病房過生日
陸劇番位吵翻天！　白鹿開第一槍喊取消「揭最大弊端」：錯失太多機會

記者田暐瑋／綜合報導

大陸娛樂圈有所謂的「番位」競爭，指的是演員在作品宣傳中名字的排序，通常與商業價值和行業地位息息相關，代表地位和可以掌控的資源，往往造成不少紛爭。一線女星白鹿對此表示，這問題已經影響演員之間的合作，也讓她錯失不少和欣賞的演員合作的機會，引發外界熱議。

白鹿在近日大陸廣電總局演員培訓班上，針對娛樂圈的番位問題發表了看法，指出這現象會影響演員之間的合作，「它會導致有的時候，我想合作的或者說一直想合作的演員，但是可能最後合作不上。」白鹿強調，希望能取消所謂的番位競爭，番位問題已成為當前娛樂行業的一大問題，呼籲業界應該更重視角色的適配度，而非僅僅依賴流量與咖位。

▲▼白鹿。（圖／翻攝自微博／白鹿my）

▲白鹿。（圖／翻攝自微博／白鹿my）

事實上，人氣男星劉宇寧日前也受番位問題所擾，網傳他在升咖後只接「一番戲」，導致沒有女演員願意屈於當二番，對於這傳言，他26日在直播中明確否認：「若真在意虛名，我根本走不到今天。」強調演員價值應由作品實際效果衡量，而非排名，「哪怕演五番，該是我的榮譽誰也拿不走；不該得的，演一番也留不住。」

此外，劉宇寧也透露為自己提升自信的方法，「我可能會對著鏡子跟自己吹牛。我說劉宇寧，你的價值不需要用番位來證明。這是我鼓勵我自己的話啊，當然可能你們聽的有點覺得有點裝，不重要。所以這就是我的想法，我要告訴我自己，我的價值不需要靠番位來證明。各位對於番位有自己的理解，但請尊重我。」

▲白鹿談番位問題。（圖／翻攝自微博）

▲白鹿談番位問題。（圖／翻攝自微博）
  

白鹿

