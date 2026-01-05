1月5日星座運勢／天蠍收意外禮物！牡羊打動心房 這星座展現貼心
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：適宜多看看書
感情：交友積累人脈
財運：平和心好運氣
幸運色：蒼色
貴人：獅子
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：調整恢復心情
感情：展現細微貼心
財運：投資分析獲利
幸運色：紅寶石色
貴人：射手
小人：處女
天秤座 ♎
工作：善於營造氣氛
感情：雙方兩情相悅
財運：新興行業獲利
幸運色：淺粉紅
貴人：金牛
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：知曉最新訊息
感情：激情告白方式
財運：投資冷門有賺
幸運色：日曬色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：耳聰目明好運
感情：意外遇見愛情
財運：投資眼光獨特
幸運色：鳧綠
貴人：天秤
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：進修補充技能
感情：態度謙虛有禮
財運：謹慎規避風險
幸運色：藏青
貴人：雙魚
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：不急躁有進展
感情：表露真誠心聲
財運：獲得良好商機
幸運色：深天藍
貴人：雙子
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：與同事好合作
感情：收到意外禮物
財運：主動向外求財
幸運色：亮黃
貴人：處女
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：職場良好互動
感情：輕鬆應對社交
財運：財神爺在外地
幸運色：米色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：做好市場調查
感情：打動彼此心房
財運：降低破財風險
幸運色：柿子橙
貴人：天蠍
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：事業豐富多彩
感情：雙方相處愉悅
財運：財務問題減少
幸運色：舊蕾絲色
貴人：牡羊
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：對產品有信心
感情：建立友善關係
財運：留意投資行情
幸運色：玫瑰褐
貴人：魔羯
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
