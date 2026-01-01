惡評壓垮她！前AOA珉娥元旦輕生失去意識獲救　公司緊急發聲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥（권민아）於2019年退出團體，她罹患嚴重憂鬱症、失眠症，近年來積極治療，一度傳出精神狀況有改善許多。沒想到，元旦1日驚傳輕生，所幸有人及時趕到，她才獲救，稍早公司MODEN BERRY KOREA發聲表示，為保護珉娥，將對網路上的惡評採取法律訴訟，網路上的人身攻擊，疑似是壓倒她的最後一根稻草。

▲前AOA珉娥元旦輕生獲救。（圖／翻攝自珉娥IG）



權珉娥1日傳出輕生，她突然發文表示「大家說是我毀了AOA，對的，我忍了10年，早知道再忍一下，不然的話，早知道我也動手打看看、罵看看，因為冤枉而鼓起勇氣爆料，我卻把我自己毀了。」並暗示自己要消失在所有人的眼前。

所幸發文貼出2小時後，權珉娥再度PO文表示自己獲救，失去意識之際聽到聲音在喊她，並被搖醒，才沒有釀成大禍。

輕生消息對外曝光後，粉絲非常擔心她的狀況， 稍早她的公司MODEN BERRY KOREA同步出面，並表示「最近在社群網路上持續發生對於權珉娥惡意的批判、人身攻擊留言、虛假事實散播等行為，對於這些非法行為，公司方面正在搜集相關證據，將會採取強烈法律對應手段。」

▲珉娥公司緊急發聲將對惡評提告。（圖／翻攝自MODEN BERRY KOREA）



網路上的留言疑似是致使珉娥崩潰的主因，MODEN BERRY KOREA也發聲強調，「雖然公司與珉娥合約已經解除，但是在雙方協議之下圓滿解約，至今都維持著很好的關係，我們只是合約到期，但公司仍會代理珉娥的行程、活動等行程。」公司文內也希望粉絲仍繼續關心並支持珉娥，也盼望輿論克制猜測性的惡評留言。

「我毀掉AOA，也毀了我自己！」 珉娥元旦驚爆輕生失去意識



