謝京穎孕後「夢到一堆蛇」雙胞胎性別揭曉！合體書偉…夫妻全猜錯

記者黃庠棻／台北報導

女星謝京穎2023年嫁給Energy張書偉，去年6月舉辦婚禮，並於12月中驚喜宣布懷上雙胞胎，他在2025年的最後一天在社群網站上發文疑似洩漏寶寶性別，終於在元旦當天公開夫妻倆性別趴的過程，小倆口同時穿著藍色衣服現身，都猜測小孩會是「男生」。

▲謝京穎、書偉雙胞胎性別揭曉。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）

謝京穎與書偉夫妻久違一同入鏡，兩人不約而同穿著藍色現身，猜測懷中的寶寶是「男生」，書偉先是害羞地表示自己沒有粉紅色的衣服所以才穿藍色，後來又說「因為藍色比較好搭配（衣服）」，但他表示因為家中有3個兄弟，所以猜測老婆懷裡的是男生。

而謝京穎則表示自己在確定懷孕的隔幾天，做了一個特殊的夢，夢裡出現一堆蛇，所以讓她更加確信懷中的雙胞胎是男生，但她與書偉兩人皆表示「都好」，不管是男生、女生都可以，後續小倆口刺破氣球之後才揭曉，雙胞胎的性別是女生。

對此，謝京穎發文說道「其實男生女生都好，因為你們都是我們的寶，恭喜老公入住女子宿舍，謝謝大家的祝福與愛護，好了老公的前世情人來了一次還兩個」，夫妻倆見證寶寶性別揭曉後也難掩幸福表情，更讓許多網友紛紛獻上祝福「看來女兒傻瓜的書偉即將上線」、「恭喜書偉和橘子」、「是小公主們，太開心了！」

