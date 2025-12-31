唐玲曝光「曹西平16年前舊照」　長文悼念：希望這個消息搞錯了

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）29日深夜被發現在住家猝逝，享壽66歲，消息曝光後震驚各界。為此，女星唐玲除了在社群發文悼念之外，同時也曝光一張曹西平16年前的舊照。

▲唐玲PO文悼念曹西平。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

唐玲透露，昨天在忙碌的行程中突然得知曹西平離世，當下感到相當震驚，並趁空檔急忙關注相關新聞，內心一度祈禱「希望這個消息是搞錯了。」然而，隨著死訊確認後，她坦言心裡的感覺百感交集，一時之間還不能接受這個事實。

唐玲回憶與曹西平的互動，表示對方的文字與日常分享，早已變成她生活中自然的陪伴。她提到，偶爾去對方版面按讚留言，總會得到曹西平用心的回應，對方甚至還曾鼓勵她要注意健康。唐玲感嘆，演藝圈環境現實殘酷，看過許多資深藝人從光鮮亮麗到晚景「失去舞台信心」，但曹西平卻始終能「堅持率真做自己。」

對於曹西平傳出是在睡夢中辭世，唐玲認為這也許是每個人心中期望的「最幸福美好結局。」她形容曹西平這一生「自由自在的生活，活出他自己的節奏」，相信此刻的他已經快樂無比，化身為「有愛天使」，繼續在天堂拿著招牌口哨「嗶嗶嗶」，將他獨有的熱情與「歡樂之光帶進天堂」。