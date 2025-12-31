黑道老大變「嬌媚」？夏靖庭《恨女》神來一筆　黃冠智本色演出嚇哭小孩

記者蕭采薇／台北報導

電影《恨女的逆襲》除了拳拳到肉的動作場面，男性角色更是一個比一個有戲！集結蔡振南、游安順、夏靖庭、黃冠智等「三金」實力派演員互飆演技。其中最讓人驚喜的，莫過於資深戲骨夏靖庭，在片場靈機一動，將原本凶狠的黑道老大突變成「陰柔風格」，神來一筆的詮釋讓導演大讚；而金鐘男配黃冠智則因演得太像「魔鬼教練」，下戲後還得趕緊安慰被嚇壞的小童星。

▲夏靖庭（左）在《恨女的逆襲》中飾演從事不法勾當的拳館老闆。（圖／華映提供）

曾在《公主徹夜未眠》奪金鐘男配、與監製何平是老戰友的夏靖庭，這次飾演把持地下拳擊賽的黑道老大。他透露，拍攝當天現場陽剛味爆棚，監製希望能有個角色「陰柔一點」來製造反差驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《恨女的逆襲》獲得本屆金馬獎最佳動作設計。（圖／華映提供）

夏靖庭現場沉思5分鐘後，下一次試戲立馬切換模式，創造出一位舉手投足充滿嫵媚感的角頭。他霸氣表示：「誰說個性陰柔就不能混黑道？」這種跳脫刻板印象的演法，成功為肅殺的拳擊場增添了強烈的戲劇張力。曾獲金鐘獎肯定的黃冠智，本身就是桌球體保生，這次在片中飾演桌球教練簡直如魚得水。他笑說自己是「複製貼上」，把以前教練罵人的兇狠樣原封不動搬上大銀幕。

▲黃冠智（右）在《恨女的逆襲》中演出嚴厲的教練，會把球撒在地方要學生去地上撿。（圖／華映提供）

有趣的是，片中合作的小球員教練剛好是黃冠智以前的學長學妹，看到他的演出全都笑倒在地，直呼模仿得太像！不過因為演得太逼真、太火爆，黃冠智每當導演喊卡，都得趕快切換回暖男模式安撫小演員：「不要緊張！這是演戲！」深怕給孩子留下心理陰影。

▲田翔元（左）在《恨女的逆襲》中首次演戲就相當自然。（圖／華映提供）

飾演遊手好閒角色的新生代演員田翔元，同樣擁有13年桌球專業背景。首次挑戰大銀幕的他，最難忘的竟是「吃便當」，為了連戲必須不斷重複真吃，吃到最後連晚餐都省了。

▲田翔元（左）透露在《恨女的逆襲》中被黃冠智罵得彷彿看見自己的教練。（圖／華映提供）

面對黃冠智的「魔鬼執教」，田翔元坦言一開始真的會發抖，彷彿瞬間回到小時候練球被教練痛罵的時光，但也多虧前輩們的專業帶領，讓他順利完成處女作。《恨女的逆襲》透過桌球與拳擊的一剛一柔，交織出社會中的特權與性別流動，電影將於2026年1月16日全台熱血上映。