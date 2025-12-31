古力娜札相親7天菜…羞讚「都很Strong」　陸劇男神裸秀壯碩胸肌

記者黃庠棻／台北報導

古力娜札、侯明昊主演的Disney+權謀愛情喜劇《玉茗茶骨》29日正式在Disney+華麗上架，由《延禧攻略》金牌製作團隊打造，該片上檔前已有400萬預約量，更在官方微博宣布一開局就有千萬播放量，絕對是今年年末最強檔戲劇之一。

▲《玉茗茶骨》由古力娜扎、侯明昊主演。（圖／Disney+提供）

《玉茗茶骨》的主演侯明昊、古力娜札也在開播首日積極宣傳，兩人在昨日的首映儀式上也被封為「茶男爽女」，話題不斷，讓《玉茗茶骨》一開播就有好兆頭。

Disney+古裝大戲《玉茗茶骨》由《延禧攻略》總製作人于正打造，誓言要再創經典，也看好侯明昊能依此劇躍升一線巨星。該劇一改男尊女卑的古裝劇框架，講述文武雙全的年輕狀元陸江來（侯明昊飾）上任淳安縣令後屢破奇案。

陸江來卻因為才氣遭忌而被捲入一樁殺妻舊案，茶王之女榮善寶（古力娜扎飾）從死亡邊緣救回。兩人不斷鬥智交鋒，也攜手整頓茶葉世家更擴張其版圖，展開一連串浪漫又熱血的愛情歷程。

在首映活動上，為了逃避仇敵追殺、假裝失憶潛入榮家的侯明昊，頻頻發出撩人金句，更呼應劇中自己獻上「賣身契」的逗趣劇情，對古力娜扎深情喊話「我不是榮家的，我是大小姐的」，並重現劇中經典台詞「大小姐想同我做的夫妻、是一夜、還是一月、還是一世」，被其他演員虧是「綠茶男」，並機靈回應「我很茶，但我的茶只對她一人」，讓網友直呼「這是可以聽的嗎？」

《玉茗茶骨》首日開局就迎來全劇第一個高潮「公開招親」，只見各家族的名門公子都垂涎於榮家富可敵國的茶葉家產，以及榮善寶的絕美容顏，讓江南各路望族子弟接連入局，展開一女對戰七男的雄競格局。

除了埋伏進榮家的陸江來，另有野心勃勃的豪門子弟楊鼎臣（劉擎飾）、窩囊卻善良的秀才白穎生（陳若軒飾）、單純傻氣的表弟溫粲（馬聞遠飾）以及最後一刻才壓哨登場的晏白樓（趙弈欽飾），每一位都是男神外表，讓古力娜札也忍不住直呼「每個男生都很Strong」，並嬌羞喊話「他們每天都泡在健身房，身材都很好，大家可以期待」。

侯明昊在最新一集的比武招親過程中，更不慎受傷，而他為了療傷脫下衣服，展現壯碩的肩線、胸肌，讓觀眾大飽眼福，他精彩的演出也讓總製作人于正打包票，接下來絕對會成為一線巨星，直呼「我來了，他就火了，等著吧！演員演戲適配度第一，陸江來會閃瞎你的」。

「初代瓊瑤女郎」劉雪華也在劇中驚喜特別演出榮家的大長老「榮老夫人」，每次主持家族會議時，不僅決定未來走向，更嚴格把關每一位前來招親的望族子弟，並霸氣喊話「明年想要我榮家的珍貴茶種，就得選出族中最優秀的子弟」，展現演技魅力。

《玉茗茶骨》於12月29日起在Disney+熱播中，還有楊洋新劇《雨霖鈴》、騰訊預約破百萬陸劇《慕胥辭》、白鹿復仇爽劇《莫離》等華語戲劇，也將於2026年陸續在Disney+ 登場。

