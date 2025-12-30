記者張筱涵／綜合報導

韓國46歲Trot歌手淑行（本名韓淑行）近日捲入「與已婚男子外遇」疑雲，被JTBC《事件班長》點名為小三後引發熱議。對此，淑行29日透過Instagram公開親筆信首度回應，除了向外界致歉，也宣布將從選秀節目《現役歌王3》下車，並強調相關事實將透過法律程序釐清，希望外界避免過度報導與未經證實的消息擴散。

▲淑行上傳道歉信。（圖／翻攝自Instagram／sookhaeng）



淑行在信中表示，近期因個人事件引發風波，「讓大家擔心與困擾，我真心道歉」。她同時宣布退出正在參與的《現役歌王3》，坦言不希望節目與同台參賽者、製作團隊因此受到牽連，「對於正在全力投入比賽的同事、參賽者及工作人員造成困擾，我再次深感抱歉」。

不過，針對外遇爭議本身，淑行並未正面承認或否認，而是表示「所有事實關係將在日後透過法律程序釐清」，並懇請外界不要讓未經確認的內容無節制散播，因為這不只會對她與家人造成難以挽回的傷害，也可能波及她曾參與的節目與相關人士。

事件起因為《事件班長》29日播出內容，一名40多歲已婚婦女爆料，指稱丈夫與某知名Trot女歌手發生婚外情並離家出走，而該歌手被點名就是淑行。爆料者透露，她與丈夫育有兩名正值青春期的子女，丈夫卻突然離家，並聲稱與淑行外遇。雖然丈夫與淑行皆對外表示兩人「只是朋友」，但爆料者指出，自己在9月底寄出存證信函後，淑行曾聯繫她並請求「拜託原諒一次」。

節目更公開多段CCTV畫面，內容拍到男方與淑行擁抱、親吻、牽手等互動，被外界認為「難以單純視為朋友關係」，也因此引爆爭議。

另一方面，淑行也透過節目表達冤屈，表示自己是因相信男方所言才開始交往。她主張對方一開始就說婚姻早已破裂，甚至宣稱已和妻子達成離婚共識，連財產分配、慰撫金都處理完成，讓她放心交往。淑行表示，自己還曾將男方介紹給父母，並認真以為對方是能攜手走向未來的人，甚至打算等法律程序結束就結婚。

直到後來她發現男方說法與事實有落差，才決定中止關係，也表示已親自聯絡爆料者並誠懇道歉。淑行強調自己不會逃避法律責任，「近期將聘請律師提交民事訴訟答辯書」，並表示如果程序進入重新審理，原定宣判日期可能因此取消。此外，她也強調會針對欺騙她、導致整起事件爆發的男子提出追償等法律行動，明確追究責任。