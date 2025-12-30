陳淑樺神隱27年！　陳昇揭斷聯原因：一不小心就出事

▲陳昇「我不是搖滾歌手」2026跨年演唱會彩排。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

陳昇明（31日）將舉辦第31次跨年演唱會「我不是搖滾歌手」，今（30日）搶先為演出彩排，現場演唱《鳳凰城》 、《Hotelu大旅社》， 談及曹西平猝逝，他表示：「早上有聽說，私下幾乎沒有互動，他比較綜藝掛。」表示自己早已離開電視圈跟網路，做的事情也不是流行歌手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳昇迎來第31年跨年演出。（圖／記者周宸亘攝）



陳昇曾為陳淑樺製作專輯《明天，還愛我嗎？》，而陳淑樺神隱至今27年，喪母後近況成謎，近來歌曲也被翻唱，陳昇則坦言彼此已經徹底失去聯繫，直呼：「很可惜，她是我超級摯愛的五個歌手之一。」陳昇表示對方的消息都是透過滾石同事得知，「女歌手常常走很近，一不小心要戀愛結婚，以前做完專輯就趕快走了，因為做一張專輯會用情太深，很難不出事，我感覺我跟每個女歌手都快出事了，做一張專輯就愛一次。」

至於好友辛龍近來復出，陳昇則說對方已經很久沒打給他，但喊話：「任何人想來玩就來玩，歡迎，辛龍弟弟好久不見，要珍惜往後的日子，歡迎大家來演唱，整團都借你都不是問題。」

陳昇今年在台北國際會議中心迎來第31年跨年演出，被問不換大場地？他強調自己寧可留在TICC，當個標準尺，丈量自己的能耐，而他有許多經典歌曲，也不喜歡給台下唱，他直言：「大家提供我這個機會，讓我可以在舞台上擁有頂尖設備跟樂團，我才不讓你們唱，想唱也不給你們唱，想好好品嚐每一首歌的歌詞跟故事，挑戰自己檢視以前怎麼寫出這種歌。」

