75歲翁倩玉突身體微恙「急取消返日」！　留台養病親報平安

電影《陽光女子合唱團》自口碑場起跑後好評如潮，然而片中靈魂人物、75歲的國寶級女星翁倩玉，日前卻驚傳因身體微恙，不得不緊急「取消原定返日行程」，選擇留在台灣休養。消息一出讓大批影迷相當掛心。

▲翁倩玉在《陽光女子合唱團》被眾星拱月。（圖／壹壹喜喜提供）



所幸在獲得充分休息後，翁倩玉已向大家報平安，表示身體狀況已無大礙，她也特別感謝劇組與粉絲的溫暖關心，敬業精神令人動容。翁倩玉在片中飾演的「玉英奶奶」賺人熱淚，隨著她身體康復的好消息傳出，電影口碑也同步在社群平台引爆一波「眼淚災情回報潮」。

不少觀眾看完後在Threads與IG洗版示警：「這部是年末眼淚收割暴徒」、「千萬別帶隨身包面紙，要帶家用的才夠哭！」甚至有網友分享慘痛經驗，奉勸大家「進場千萬不要喝有料的飲料」，以免哭到鼻塞只能用嘴呼吸時噎到。更有觀眾幽默笑稱，這部電影哭到讓人通體舒暢，「根本可以治療乾眼症與鼻塞！」

▲導演林孝謙為翁倩玉量身打造《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

這股感動力量也跨越國界，目前已確定售出香港、新加坡與馬來西亞版權，日韓買家也積極洽談中。《陽光女子合唱團》將於12月31日跨年檔期正式上映，陪伴觀眾笑淚交織迎新年。