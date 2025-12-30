張惠妹台東跨年壓軸開唱！　超狂3卡司再曝光：含金量超高

▲張惠妹回家鄉台東坐鎮跨年夜。（圖／臺東縣政府提供）



「妹神」張惠妹今年回家鄉台東坐鎮跨年夜，《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》主打多組跨世代、跨領域 ft. 組合，繼首波曝光的范曉萱×持修、葛仲珊×李英宏、葛西瓦×玖壹壹神仙合體後，今（30日）再加碼公開原住民歌手重量級陣容，宣布由 A-Lin 領軍，攜手 Saya、桑布伊、戴愛玲合體演繹「部落金曲」，直接升級為原住民歌手嘉年華，含金量爆表。

首度回到台東跨年夜開唱的 A-Lin，談起這一刻的心情直言意義非凡，「我是第一次在台東唱跨年。」唱遍各地跨年舞台，她笑說在台東的感覺特別不一樣，「就是唱完就可以回家了！」她分享這片熟悉的海陪著她一路練唱成長，「台東對我而言是我的家、我的能量來源，因為台東這一片海一直都是我練唱的地方，所以我每次要出去外面看到海，就好像回到家一樣。」

回到台東演出，Saya形容心情就像真的回家，也笑說最怕的是演出後被招呼：「等下喝一杯喔！老人家酒量都很好。」也點名最想在後台合照的對象，「想跟阿妹合照啦！最近很忙很久沒看到她了，還有范曉萱，這次有她真的很開心，她也是我的偶像。」

首次三人合體的戴愛玲，則形容這次合作根本是「部落限定慶典」，她分享：「第一次跟兩位好朋友一起合作，還是我們愛的部落金曲，又唱又跳，默契感十足！」但也因為太熟，常常一個眼神就忍不住笑場，「桑布伊偶爾會有一些即興的舞蹈動作跟言詞，增添很多趣味感。」戴愛玲也預告，這次三人合作不只是演出，更像一場和觀眾一起參與的節日，「相信我們能帶給大家很多歡樂跟驚喜，期待跟現場有好玩有趣的互動！」

