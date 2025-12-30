ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
演藝圈第一個朋友！曹西平5年前淚別羅霈穎
唐綺陽運勢／2026年上半「3星座有望升遷」
吳慷仁曾組團曹西平！翻閱珍藏合照
章廣辰一聽許光漢罕見動怒笑了！還原許瑋甯婚禮「無視張軒睿」真相

記者黃庠棻／台北報導

男星張軒睿近期頻頻傳出與兄弟許光漢、章廣辰鬧翻的消息，日前又被週刊爆料在許瑋甯、邱澤婚宴上，開心與章廣辰打招呼卻遭到對方無視，對方疑似「選邊站」，後續許光漢被問及此事罕見動怒。今（30）日「婚禮當事人」章廣辰在事件後首度露面，也還原婚禮當天與張軒睿的真實互動。

▲▼ 《舊金山美容院》演員媒體茶敘- 章廣辰。（圖／記者黃克翔攝）

▲章廣辰出席《舊金山美容院》演員媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

章廣辰主演的劇集《舊金山美容院》由王牌製作人戴天易、金獎導演、編劇杜政哲操刀，找來連晨翔、劉品言、楊銘威、方志友、楊晴、章廣辰、陳孝萱、蔣偉文等人主演，該劇即將在中視開播，今（30）日與連晨翔一同在電視台接受訪問。

▲▼ 《舊金山美容院》演員媒體茶敘- 連晨翔,章廣辰。（圖／記者黃克翔攝）

▲章廣辰、連晨翔出席《舊金山美容院》演員媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

被問到許光漢日前罕見動怒，章廣辰一聽馬上露出笑容緩頰「應該沒有生氣啦，應該就是比較嚴肅而已」，私底下他也沒有特別關心對方這件事，說道「沒有特別問，每個人有自己的心情跟狀態」。

▲▼許光漢出席 CANADA GOOSE媒體鑑賞會。（圖／記者李毓康攝）

▲許光漢日前出席活動罕見動怒。（圖／記者李毓康攝）

同時，章廣辰也還原在許瑋甯婚禮上，其實自己有跟張軒睿打招呼，因為自己個性比較低調，加上男生打招呼通常都是點個頭而已，直言「角度不一樣」，所以才會被誤會，還笑說「我們才剛拍完一部戲而已，沒有理由不打招呼啊。」

▲▼ 《舊金山美容院》演員媒體茶敘- 章廣辰。（圖／記者黃克翔攝）

▲章廣辰還原打招呼事件。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，章廣辰與張軒睿、許光漢的兄弟情頻頻被拿來做文章，他坦言心情「還ok」，笑說「我自己也會被娛樂到，覺得要拿捏好，不要寫沒有的事情，也不要讓大眾覺得太過嚴肅」，而他也用行動破除兄弟情變的傳聞，到影城支持張軒睿主演的電影《泥娃娃》，大讚「很好看，覺得會拍第二季」。

▲▼ 《舊金山美容院》演員媒體茶敘- 章廣辰。（圖／記者黃克翔攝）

▲章廣辰談及張軒睿。（圖／記者黃克翔攝）

由於章廣辰目前留著一頭長髮還蓄鬍，被笑說「長得像耶穌」，他坦言自己的爸爸也有講過類似的話，但爸媽對他的外表已經管不動，更談及張軒睿主演的恐怖片《泥娃娃》，對方在片中飾演道士，他被虧也可以演出第二季，還自嘲「要演什麼？決裂的師兄弟嗎？」大方開自己玩笑讓全場笑翻。

▲張軒睿、許光漢、章廣辰《我的男孩》。（圖／八大提供）

▲張軒睿、許光漢、章廣辰。（圖／八大提供）

