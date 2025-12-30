ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

演藝圈第一個朋友！曹西平5年前淚別羅霈穎
唐綺陽運勢／2026年上半「3星座有望升遷」
吳慷仁曾組團曹西平！翻閱珍藏合照
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

曹西平 林俊傑 龍千玉 王月 包偉銘 潘若迪

派翠克憶「曹西平10年前暖舉」　感動喊：第一次有前輩願意幫我

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日深夜被發現在住家猝逝，享壽66歲，消息曝光後震驚各界。為此，男星派翠克在得知此事後，悲痛地在社群上發文悼念，回憶起十年前兩人同台合作的點滴，往事至今仍歷歷在目。

▲▼派翠克。（圖／翻攝自Facebook／Patrick派翠克）

▲派翠克讚曹西平是暖心的前輩。（圖／翻攝自Facebook／Patrick派翠克）

派翠克感性透露，當年還是新人的他，在表演結束後戰戰兢兢地向曹西平致意，深怕尺度拿捏不當，說道：「曹大哥，今天跟你開玩笑不好意思。」沒想到曹西平私底下卻給了最直接且溫暖的肯定，回應他：「沒事，你表演得很棒，夠賤，醜八怪。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在派翠克心中，曹西平不但是螢光幕前的動感巨星，更是一位很真實又暖心的前輩。他分享一段往事，當年表演前夕，曹西平嫌棄他的服裝不夠到位、沒有舞台效果，竟然霸氣地主動提議：「派什麼克的，你明天穿我的衣服，我幫你帶，你的醜死了，才不像我！」為此，派翠克坦言，這是演藝生涯中「第一次有前輩願意這樣幫我」，這份恩情讓他銘記在心長達十年不敢忘懷，「每次到校園演講我都會跟學生提到這件事，也教會了我要好好幫助後輩的道理。」

▲▼派翠克。（圖／翻攝自Facebook／Patrick派翠克）

▲派翠克PO文悼念曹西平。（圖／翻攝自Facebook／Patrick派翠克）

派翠克透露，前陣子曹西平還公開誇獎他這幾年「長大了」，甚至給予極高的評價，稱讚他是演藝圈中「最真實的一位」。面對前輩的肯定，派翠克心中當時充滿感動與感激，沒想到這份溫暖的互動如今已成追憶。他在文末承諾，未來將會帶著曹西平教會他的「待人處事」原則，並持續延續這些正向的力量在演藝之路上前行，不辜負前輩的期望。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

派翠克曹西平

推薦閱讀

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」！生前無子…4兄弟全鬧翻

9小時前

快訊／曹西平深夜驚傳家中離世！享壽66歲　前天才發文感嘆地震

快訊／曹西平深夜驚傳家中離世！享壽66歲　前天才發文感嘆地震

13小時前

快訊／曹西平乾兒子首發聲！求曹家血親：四哥後事全權交給我處理

快訊／曹西平乾兒子首發聲！求曹家血親：四哥後事全權交給我處理

6小時前

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

19小時前

曹西平乾兒子是誰？同住多年「天天準備便當」：比親生兄弟更像家人

曹西平乾兒子是誰？同住多年「天天準備便當」：比親生兄弟更像家人

6小時前

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

19小時前

曹西平乾兒子能辦後事了！「協調人是知名女星」 死因曝：睡著走的

曹西平乾兒子能辦後事了！「協調人是知名女星」 死因曝：睡著走的

4小時前

曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

曹西平生前悲嘆「沒有家人」！4兄弟鬧翻內幕曝光　痛批姪子、姪女冷血

10小時前

龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

龍千玉從「前嫂嫂」變閨中密友　曹西平跟她吃飯激動落淚

11小時前

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天　病床照曝光：頭蓋骨少一部份

21小時前

曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

曹西平生前好惡分明開戰網友　跟包偉銘潘若迪恩怨情仇

11小時前

曹西平：這一生我做得非常好！「沒讓爸媽丟臉」12月感恩文竟成告別

曹西平：這一生我做得非常好！「沒讓爸媽丟臉」12月感恩文竟成告別

9小時前

熱門影音

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎
林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷

李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷
成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了

成龍自責對房祖名太嚴厲　曝父子斷聯：一個電話都沒了
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子
陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

玄彬聽「弟弟」誇讚害羞低頭　她讚鄭雨盛絕世美顏：素顏更帥

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

阿信虧瑪莎失誤：烙賽了！　他反嗆「吐不出象牙餒」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

看更多

【爸爸育兒】教兒子「陪女生逛街的SOP」統一回覆：這不錯

即時新聞

剛剛
剛剛
33分鐘前41

曹西平猝逝「比莉哭整晚」　淚揭老友生前孝行：你仁至義盡

39分鐘前0

D社突飆髒話發文：我回來了　「18秒影片」網暴動刷一排元旦情侶

44分鐘前0

KID忍悲談曹西平　「他給我的是滿滿的照顧」

47分鐘前0

張惠妹台東跨年壓軸開唱！　超狂3卡司再曝光：含金量超高

48分鐘前0

蔡秋鳳「原本要見曹西平」　搭車前接噩耗：人生怎麼如此無常

55分鐘前0

章廣辰一聽許光漢罕見動怒笑了！還原許瑋甯婚禮「無視張軒睿」真相

1小時前11

陳淑樺神隱27年！　陳昇揭斷聯原因：一不小心就出事

1小時前51

曹西平辭世！三哥確定返台出席告別式　乾兒子發聲明「後事安排曝光」

1小時前50

派翠克憶「曹西平10年前暖舉」　感動喊：第一次有前輩願意幫我

1小時前107

富邦女孩「人生第一次進派出所」！遭詐1個月生活費急喊：拜託還給我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」
    9小時前5626
  2. 曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲
    13小時前13423
  3. 快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親
    6小時前4815
  4. 快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光
    19小時前5435
  5. 曹西平乾兒子是誰？
    6小時前6811
  6. 林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多
    19小時前4414
  7. 曹西平乾兒子能辦後事了！
    4小時前5632
  8. 曹西平生前悲嘆「沒有家人」
    10小時前3612
  9. 龍千玉從前嫂嫂變閨中密友曹西平吃飯激動落淚
    11小時前3011
  10. 60歲王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天病床照曝光
    21小時前4813
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合