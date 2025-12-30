派翠克憶「曹西平10年前暖舉」　感動喊：第一次有前輩願意幫我

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日深夜被發現在住家猝逝，享壽66歲，消息曝光後震驚各界。為此，男星派翠克在得知此事後，悲痛地在社群上發文悼念，回憶起十年前兩人同台合作的點滴，往事至今仍歷歷在目。

▲派翠克讚曹西平是暖心的前輩。（圖／翻攝自Facebook／Patrick派翠克）

派翠克感性透露，當年還是新人的他，在表演結束後戰戰兢兢地向曹西平致意，深怕尺度拿捏不當，說道：「曹大哥，今天跟你開玩笑不好意思。」沒想到曹西平私底下卻給了最直接且溫暖的肯定，回應他：「沒事，你表演得很棒，夠賤，醜八怪。」

在派翠克心中，曹西平不但是螢光幕前的動感巨星，更是一位很真實又暖心的前輩。他分享一段往事，當年表演前夕，曹西平嫌棄他的服裝不夠到位、沒有舞台效果，竟然霸氣地主動提議：「派什麼克的，你明天穿我的衣服，我幫你帶，你的醜死了，才不像我！」為此，派翠克坦言，這是演藝生涯中「第一次有前輩願意這樣幫我」，這份恩情讓他銘記在心長達十年不敢忘懷，「每次到校園演講我都會跟學生提到這件事，也教會了我要好好幫助後輩的道理。」

▲派翠克PO文悼念曹西平。（圖／翻攝自Facebook／Patrick派翠克）

派翠克透露，前陣子曹西平還公開誇獎他這幾年「長大了」，甚至給予極高的評價，稱讚他是演藝圈中「最真實的一位」。面對前輩的肯定，派翠克心中當時充滿感動與感激，沒想到這份溫暖的互動如今已成追憶。他在文末承諾，未來將會帶著曹西平教會他的「待人處事」原則，並持續延續這些正向的力量在演藝之路上前行，不辜負前輩的期望。