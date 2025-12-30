D社突飆髒話發文：我回來了　「18秒影片」網暴動刷一排元旦情侶

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名媒體《Dispatch》以捕捉K-POP明星緋聞聞名，特別是在每年元旦爆出明星情侶，成為全球粉絲的關注焦點。但該媒體自2022年起便沒再定期公布情侶檔，沒想到，《Dispatch》TikTok於25日突然更新一則影片，文內暗示「你以為我結束了嗎？哈哈哈，那你就xx錯了，我回來了！」引起大批網友暴動刷一排元旦情侶。

▲▼D社突飆髒話發文「我回來了」。（圖／翻攝自《Dispatch》TikTok帳號）



《Dispatch》過去歷年來都會公開演藝圈情侶檔，曾曝光過Rain、金泰希夫妻檔與Kai、Krystal情侶檔，還有天王GD與李珠妍的緋聞，2021年公開玄彬、孫藝真夫妻檔成為最後一組，此後便再也沒公開元旦情侶。

「元旦情侶」雖然長達4年從缺，但粉絲每年都還惦記著《Dispatch》的傳統，而該媒體的TikTok帳號於25日突然更新一則影片，並用英文寫下「你以為我結束了嗎？哈哈哈，那你就xx錯了，我回來了！（You think i’m done? ha ha ha. You’re fu*kin wrong. I’m back!）」馬上引起迴響。

▼▲D社聖誕節企劃為張員瑛的採訪，也有許多粉絲仍相信1月1日會公布元旦情侶。（圖／翻攝自《Dispatch》臉書、IG）



這則18秒影片掀起網友熱烈討論，下方留言狂刷一排元旦情侶人選，但也有網友發現，此則影片疑似是為宣傳聖誕節特別企劃採訪所製作的預告，由於《Dispatch》官方IG曾在聖誕節當天曾貼出一則張員瑛的專訪，雖不是預告元旦情侶，但確實達到宣傳效果，造成不小輿論迴響。此外，也有粉絲敲碗「期待元旦情侶」、「1月1日快點來」。