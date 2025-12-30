ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
演藝圈第一個朋友！曹西平5年前淚別羅霈穎
唐綺陽運勢／2026年上半「3星座有望升遷」
吳慷仁曾組團曹西平！翻閱珍藏合照
D社突飆髒話發文：我回來了　「18秒影片」網暴動刷一排元旦情侶

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名媒體《Dispatch》以捕捉K-POP明星緋聞聞名，特別是在每年元旦爆出明星情侶，成為全球粉絲的關注焦點。但該媒體自2022年起便沒再定期公布情侶檔，沒想到，《Dispatch》TikTok於25日突然更新一則影片，文內暗示「你以為我結束了嗎？哈哈哈，那你就xx錯了，我回來了！」引起大批網友暴動刷一排元旦情侶。

▲▼ D社突飆髒話發文：我回來了　「18秒影片」網暴動刷一排元旦情侶。（圖／翻攝自《Dispatch》TikTok帳號）

▲▼D社突飆髒話發文「我回來了」。（圖／翻攝自《Dispatch》TikTok帳號）

▲▼ D社突飆髒話發文：我回來了　「18秒影片」網暴動刷一排元旦情侶。（圖／翻攝自《Dispatch》TikTok帳號）

《Dispatch》過去歷年來都會公開演藝圈情侶檔，曾曝光過Rain、金泰希夫妻檔與Kai、Krystal情侶檔，還有天王GD與李珠妍的緋聞，2021年公開玄彬、孫藝真夫妻檔成為最後一組，此後便再也沒公開元旦情侶。

「元旦情侶」雖然長達4年從缺，但粉絲每年都還惦記著《Dispatch》的傳統，而該媒體的TikTok帳號於25日突然更新一則影片，並用英文寫下「你以為我結束了嗎？哈哈哈，那你就xx錯了，我回來了！（You think i’m done? ha ha ha. You’re fu*kin wrong. I’m back!）」馬上引起迴響。

▲▼▲▼ D社聖誕節企劃為。（圖／翻攝自《Dispatch》臉書）

▼▲D社聖誕節企劃為張員瑛的採訪，也有許多粉絲仍相信1月1日會公布元旦情侶。（圖／翻攝自《Dispatch》臉書、IG）

▲▼▲▼ D社突飆髒話發文：我回來了　「18秒影片」網暴動刷一排元旦情侶。（圖／翻攝自《Dispatch》IG）

這則18秒影片掀起網友熱烈討論，下方留言狂刷一排元旦情侶人選，但也有網友發現，此則影片疑似是為宣傳聖誕節特別企劃採訪所製作的預告，由於《Dispatch》官方IG曾在聖誕節當天曾貼出一則張員瑛的專訪，雖不是預告元旦情侶，但確實達到宣傳效果，造成不小輿論迴響。此外，也有粉絲敲碗「期待元旦情侶」、「1月1日快點來」。

@dispatch_tiktok

Christmas Gift for K-pop Fans ???? https:/forms.gle izfTKy7X9BrA6NWF7

♬ original sound - Silent

剛剛
剛剛
34分鐘前41

曹西平猝逝「比莉哭整晚」　淚揭老友生前孝行：你仁至義盡

40分鐘前0

D社突飆髒話發文：我回來了　「18秒影片」網暴動刷一排元旦情侶

45分鐘前0

KID忍悲談曹西平　「他給我的是滿滿的照顧」

48分鐘前0

張惠妹台東跨年壓軸開唱！　超狂3卡司再曝光：含金量超高

49分鐘前0

蔡秋鳳「原本要見曹西平」　搭車前接噩耗：人生怎麼如此無常

56分鐘前0

章廣辰一聽許光漢罕見動怒笑了！還原許瑋甯婚禮「無視張軒睿」真相

1小時前11

陳淑樺神隱27年！　陳昇揭斷聯原因：一不小心就出事

1小時前51

曹西平辭世！三哥確定返台出席告別式　乾兒子發聲明「後事安排曝光」

1小時前50

派翠克憶「曹西平10年前暖舉」　感動喊：第一次有前輩願意幫我

1小時前107

富邦女孩「人生第一次進派出所」！遭詐1個月生活費急喊：拜託還給我

