曹西平猝逝「比莉哭整晚」　淚揭老友生前孝行：你仁至義盡

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日深夜被發現在住家猝逝，享壽66歲，消息曝光後震驚各界。為此，女星比莉聞訊後悲痛不已，並在社群發文寫下：「小四，你解脫了！」簡短幾個字道盡對老友的不捨與心疼。

▲比莉PO文悼念曹西平。（圖／翻攝自Facebook）

比莉透露，自從接到曹西平過世的消息後，自己「一夜未眠，淚水停不下來」，整個人陷入深深的悲傷中。在淚水中，她不禁回想起當年曹西平剛出道時的點點滴滴，那時候每次錄完影，總會一大群人跑到她家聚會。比莉回憶起那些「歡樂的日子難忘」，大家聚在一起吃飯、聊天，甚至開心地跳舞，那段青春歲月如今只能成為腦海中的回憶。

▲比莉聞曹西平死訊後淚崩。（圖／翻攝自Instagram／billiethefashionkilla）

除了懷念過去時光，比莉也在文中稱讚曹西平為人子女的孝心，認為他對家人的付出已到了仁至義盡的地步。早年曹西平為了照顧生病的父親，毅然決然淡出螢光幕。比莉透露，當時曹西平為了扛起家計及照護責任，搬到台中住，不僅要一邊賣可樂餅維持生計，更親力親為地陪在父親身旁，不管是「背著生病的父親」、幫他洗澡、按摩，甚至是「餵他吃飯」，所有照護工作他都一肩扛起，如今過世也讓她感慨說道：「你好走，去自由飛翔，你這個碎碎念的外星人。」