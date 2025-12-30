胡瓜從過去玩到未來　建議老人院應該要有遊戲機

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，胡瓜進行跨世代挑戰，探訪年輕人的休閒娛樂究竟都在幹嘛，他回憶過去玩的遊戲機現今早已蕩然無存，沒有電玩時更是到河邊游泳、打泥巴仗，生活處處是娛樂，不像現在科技發達已經有許多遊樂設施。

▲胡瓜體驗新事物，還徒手吃烤鴨。（圖／下面一位）



來到滿是機台的空間，看到年輕人們戴上手套，不斷對觸控螢幕拍打進行遊戲，速度極快也玩到滿頭大汗，新奇的畫面讓胡瓜開了眼界，讚嘆表示真的沒看過！胡瓜也趁機向年輕人學習技巧，嘗試體驗節奏遊戲，過程中胡瓜不斷失誤，用盡全身力氣在玩，還一度跟不上速度，讓胡瓜哀嚎：「也太難了！不要再逼我了！」不過體驗新事物的胡瓜也覺得有趣，還建議養老院也可以放一台讓長輩活絡筋骨。



隨後胡瓜前往年輕人可以休息的耍廢空間，利用電腦點餐，不過電腦螢幕的字小到讓胡瓜尋求放大鏡，連看漫畫也用放大鏡，畫面非常逗趣，也抖出胡瓜是隱藏的動漫迷，許多線上的動漫都有收看。其中也不免俗的點開Youtube收看自己頻道的影片，回顧過去的集數，胡瓜表示開頻道以來一直都很努力，也陸續在體驗新事物，希望大家能繼續支持，能被大家看見一切都值得了。