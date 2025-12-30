曹西平乾兒子一度無權處理後事？律師揭預立遺囑3關鍵

記者黃楷元／台北報導

資深藝人曹西平過世，身後事卻引發法律爭議。曹西平的乾兒子Jeremy，透過曹西平的粉專發聲，表示因為自己和曹西平並無法律上父子關係，因此警方與業者不讓他處理身後事。他只能公開向曹家人喊話，希望能獲得授權處理後事問題。貼文經過發酵後，曾是曹西平三哥妻子的藝人龍千玉表示，乾兒子現在已經取得授權、協助處理後事了。

▲曹西平乾兒子。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

由於曹西平父母已逝、未婚無子，又已經和四個兄弟鬧翻、不相往來。他真正最親的人，其實就是同住多年、無血緣關係的乾兒子，吳姓男子Jeremy。此事件引發各界對單身族群遺產規劃的討論。對此，權觀法律事務所主持律師劉明昌受訪時點出，這正是單身族最常遇到的法律困境。依照現行《民法》規定，繼承權順位除了配偶外，分別為子女、父母、兄弟姊妹及祖父母。由於曹西平雙親已歿且無配偶子女，法律上唯一的法定繼承人，確實就是那四位兄弟。

劉明昌進一步分析，即便曹先生生前有心想將財產留給最照顧他的乾兒子，法律中仍有「特留分」的規定。就算立下遺囑，兄弟姊妹仍可主張「應繼分」的1/3。以曹家為例，曹西平的遺產應繼分，就是四個兄弟每人分得1/4，因此特留分就是總額1/12的財產，「這就是法律對繼承人的保障，卻也常成為遺願的阻礙。」

如果真的想將財產儘可能地留給特定對象，劉明昌建議，必須在生前透過資產規劃來減少遺產總額，例如保險或信託。此外，法律上還有一招「剝奪繼承權」，若繼承人曾對當事人有重大虐待或侮辱，且當事人未予原諒、並在遺囑中明確表達「不准繼承」的意思，就有機會在司法認定下勝訴。但劉明昌也坦言，法院對此認定極為嚴格，務必諮詢專業律師才可行。

針對Jeremy目前面臨「無權辦後事」的僵局，劉明昌直言，這是因為遺囑缺乏「執行人」所致。他解釋，如果沒有指定遺囑執行人，就會由繼承人、也就是曹家四兄弟共推一人為之，若親屬間對於遺產分配有歧見，更可能陷入僵局。他建議，民眾應在遺囑中指定一名信得過的人擔任執行人，才能在第一時間辦理登記與各項事務。

最後，劉明昌也特別提醒遺囑效力的重要性。他強調，大家最常使用的「自書遺囑」必須「全程手寫」，絕對不能用電腦打字，否則在法律效力上會有問題。此外，也最好在立遺囑時進行「公證」或「認證」程序，以杜絕爭議。唯有法律程序完備，才能確保生前的心願能真正落實。

▲權觀法律事務所主持律師劉明昌。（圖／記者黃楷元翻攝）