演藝圈齊悼曹西平！包偉銘謝「走過青春」　許常德：太空人再見了

資深藝人曹西平29日深夜辭世，享壽66歲，消息傳出後震撼演藝圈，不少圈內好友與後輩紛紛在30日透過社群發聲悼念，回憶他直率真性情的一面，也為這位曾帶給觀眾無數歡笑的前輩送上最後祝福。

歌手包偉銘在30日發文哀悼，坦言得知噩耗後「遲遲不敢相信」，還不斷反覆問「是真的嗎？」他表示自己與曹西平同時期出道，無論工作或私下互動都能感受到對方其實非常真性情，「謝謝你，讓我們一起走過那段青春歲月」，最後也祝福曹西平一路好走，「當個快樂的天使」。

音樂人許常德同樣在30日以簡短卻充滿情感的文字送別，他寫下「有福有德、悄然告別」，並稱曹西平在這個「醜八怪的世界」裡，始終包容眾人，從來不是外界以為的鐵石心腸。許常德也形容曹西平不貪心、不做作，許多人只是表面做到的事，「大哥一生奉行」，最後以「太空人，再見了」作結，語氣溫柔卻令人鼻酸。

女星謝宜君則在30日一早看到新聞後直言震驚又難過，她回憶曹西平是個非常直白的人，「喜不喜歡你這個人會直接表露在臉上毫不隱瞞」，也因此讓她十分欣賞。謝宜君也感慨曹西平一直很清楚自己想要什麼樣的生活，努力做最快樂的自己，最後送上祝福：「曹大哥先去天上修行了！一路好走。」她也感嘆人生無常，提醒大家要珍惜當下所擁有的一切。

曹西平驟然離世讓不少人難以接受，演藝圈在年末再度傳出令人鼻酸的消息，好友們的追思文字也透露出他生前真性情、敢愛敢恨、卻其實溫柔有情的一面，令人不捨。

