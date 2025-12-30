曹西平離世當天還在回留言！　最後發文曝…深夜竟猝逝家中現屍斑

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日驚傳猝逝家中，新北市消防局三重分隊深夜10時許接獲曹西平乾兒子報案，抵達位於三重的住處時，發現已無生命跡象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，乾兒子在場忍痛表示放棄急救。而他生前活躍社群網路，開設3個粉專，直至29日當天早上還在發文，沒想到晚間傳出噩耗令粉絲難以接受。

▲曹西平12月29日凌晨發文，當天深夜被發現猝逝家中。（圖／翻攝自臉書）

曹西平擁有3個粉專，除了「曹西平的粉絲愛團」有26萬粉絲追蹤，還開設「曹西平直播同樂會」、「曹西平」共3個帳號。而網友發現，他昨日上午3點43分在「曹西平直播同樂會」曬出白煮蛋照，心情註記「覺得正面積極」，長文提到焦慮源於認真拼命的「責任感」，因為活著不只是為自己，更是為了身旁需要一起努力的人。他在半退休的平靜生活中，享受為孩子煮菜、與鐵粉聊天的放空時光，並感性強調只要對父母盡孝問心無愧、對身邊人盡力付出奉獻，即便不被世人全然了解，只要「自己知道、喜歡你的人知道就足夠了」。

▲曹西平曬出白煮蛋照，心情註記「覺得正面積極」。（圖／翻攝自臉書）

不料這篇貼文成了曹西平社群平台的最後發文，從回覆網友留言時間，可以發現他直至當天4點57分還在留言，網友也陸續道早安，沒想到隔天竟是天人永隔的噩耗。粉絲震驚留言「真的是假的，不敢相信，我知道你搬來台中住，很少回台北，怎麼那麽的突然，很喜歡看你Po煮菜文，人生無常，一路好走」、「不是一天前才po的嗎？怎麼會說離開了」、「一路好走，哨子千萬別忘記了！」