曹西平猝逝「一輩子最大遺憾曝」 守亡母承諾20年：不讓家裡丟臉

記者潘慧中／綜合報導

曹西平29日深夜傳出在家中猝逝，享壽66歲，消息震撼演藝圈。在他直率犀利的外表下，隱藏著一段長達20年、始終無法跨越的喪母之痛。他生前多次在社群平台吐露，2005年母親的驟逝是他「一輩子最大的遺憾」，因為母子倆沒能見到最後一面，「連個道別都沒有。」

▲曹西平5月曾寫下一輩子的最大遺憾。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）



自2005年母親過世後，曹西平曾因打擊過大，在演藝事業如日中天之際選擇消聲匿跡。他曾透露母親是家中的支柱，支柱倒了，「家也就散了。」他當時因不滿手足對雙親的態度，決然獨自前往泰國定居，那是他對喪母最無聲的抗議與哀悼。即便多年後復出，只要想起家中已沒有媽媽的身影，他心中那道傷口便會隱隱作痛。

在曹西平的一生中，母親始終是他最忠實的粉絲，那句常掛在嘴邊的叮嚀，「你是大明星，出門要穿得體面，不能讓人家看不起，更不能讓家裡丟臉」，成了他橫跨數十年演藝之路的座右銘。每當他感到疲憊或陷入孤獨時，腦海中總會浮現母親為他收集新聞剪報的眼神。

▲母親始終是曹西平最忠實的粉絲。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）



這份母愛讓曹西平將「大明星」的身分內化為嚴格的自我要求，即便母親離世後，有血緣關係的家人們都沒在身邊，他仍努力工作。這對他而言，不只是為了生計，更是為了守住對亡母的承諾，即便身處低潮也絕不垂頭喪氣，只求永遠不辜負母親當年看著剪報時，那雙引以為傲的眼神。

對於外界常以「時間會沖淡一切」來勸慰，曹西平曾多次表示：「不要叫我放下，這沒辦法放下，你們可以忘記，但我一刻都忘不掉。」每逢媽媽忌日或重要節日，他總會鉅細靡遺地寫下母子倆的對話，這份親情早已成為他生命中最沉重也最珍貴的印記。