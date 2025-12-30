曹西平心碎家事！吳宗憲「他父母葬禮哥哥沒回來」揭力挺復出內幕

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜傳出在三重住處離世，享壽66歲。綜藝天王吳宗憲30日一早開直播，語氣充滿哀傷，頻頻喊「曹大哥」，最後哽咽說「一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像」。而曹西平曾因力挺吳宗憲槓上金鐘獎，甚至揚言要去包圍文化部。

▲曹西平離世噩耗，吳宗憲直播哽咽。（圖／翻攝自臉書）

吳宗憲表示，曹西平一度離開演藝圈又復出。吳宗憲感傷轉述，曹西平曾吐露「我沒有家人」，年輕時辛苦賺錢供哥哥們去美國讀書，後來當了醫生，但父母親過世時，在美國的哥哥竟連葬禮都沒有回台參加。

曹西平復出演藝圈時，吳宗憲表示雙方曾深夜長談，並想盡辦法要幫對方走出憂鬱症，引導他適應現代演藝圈的生態。他形容曹西平心智還是很年輕，更有「一日偶像、終生偶像」的想法，但他告訴曹西平「演藝圈只有誰當紅，沒有誰最紅」。甚至分享自己父親患有躁鬱症的經歷，強調這類病症需要不斷的陪伴與理解，否則容易產生極深的偏執。

吳宗憲直播還提及與曹西平過往的交集。其中一個是2015年電視金鐘獎，曹西平精心打扮孔雀裝準備走星光大道，不料轉播卻進廣告，為此發文痛批主辦的三立電視台，而他因為幫電視台緩頰，被對方誤解。另一個是曹西平於2016年在華山演唱會，當時自爆「只賣出181張票」，擔心票剩太多而打電話求助，吳宗憲二話不說便交代會計將剩下的票全數買下，「這不叫挺，什麼叫挺？」直播最後，他語氣變得哽咽，送上最後祝福：「一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像。」便關了直播，顯見心情受到很大影響。

▲吳宗憲全程語氣哀傷，對曹西平說「一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像」便關掉直播。（圖／翻攝自臉書）