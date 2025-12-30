ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曹西平
迎接2026必做4件事
林俊傑放閃爆婚事近了
曹西平驟逝！曾自曝患憂鬱症獨居泰國　去年才嘆老了走不動

記者黃翊婷／綜合報導

資深藝人曹西平昨日（29日）驚傳離世，享壽66歲。曹西平出道超過40年，2002年他經歷人生低潮，一度放棄演藝工作，為了幫家中扛債，他壓力大到出現暴肥、圓形禿、憂鬱症，還曾因不明原因全身癱軟倒地，3天無法動彈，去年底他曾在臉書發文感嘆自己年紀大了走不動，沒想到今年底竟傳出死訊，令許多人感到震驚與不捨。

▲▼曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

▲曹西平29日驚傳離世。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

扛債陷低潮　曹西平曾因壓力暴肥禿頭

曹西平出生於醫生世家，手足包含3個哥哥和1個弟弟，2002年間因家中變故，兄弟們不願意承擔家中貸款，甚至連見父親一面都不願意，他一人扛起照顧父親的重任，以及承擔沉重的貸款壓力，壓力大到出現暴肥、圓形禿等症狀，並一度放棄演藝工作。

曹西平走過人生起伏　自曝罹患憂鬱症

曹西平直到2010年才重返演藝圈，2022年6月他在臉書發文表示，因情同兄弟的助理阿凱以及父親都離開人世，導致他罹患憂鬱症，嚴重失眠，於是決定獨自到泰國生活，當時他的想法很負面，「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰，因為泰國真的很大又語言不通，根本找不到人的」。

曹西平泰國獨居遇險　全身癱軟3天

資深媒體人胡孝誠2022年11月曾在健康節目中透露，曹西平在泰國獨居期間，某一天起床時全身癱軟沒有力氣，無法站起來，這樣的症狀長達3天，只能就地大、小便，最後是靠著意志力爬到外面，才被鄰居撞見並送醫，經歷此事之後，曹西平意識到獨居的危險，便賣掉泰國的房子返回台灣。

曹西平去年曾嘆「老了走不動」

曹西平2024年11月曾在臉書發文感嘆，自己以前走路很快，「現在老了真的走不動了」，他覺得應該要多練習走路，「有時候走一半就休息5分鐘再繼續走，真的老了、力不從心，體力無法這樣子操」。但當時他也樂觀表示，「越冷越走越堅強」，要大家別太擔心。

乾兒子報案曹西平家中驟逝　享壽66歲

然而，新北市消防局三重分隊今年12月29日深夜10時許接獲曹西平乾兒子報案，抵達曹西平位於三重的住處時，發現他已經失去生命跡象。曹西平驟然離世，享壽66歲，消息傳開後令許多人感到震驚與不捨，不少網友紛紛湧入曹西平的臉書留言，感謝他過往帶來的歡樂，「我們都會懷念您的」。

【她真的選對人了】地震瞬間他第一時間護住她 還冷靜檢查四周❤

