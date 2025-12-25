曾預見BTS會紅「K-POP指南針」金英大驟逝！　前1天才發文死因成謎

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓被稱為「K-POP指南針」的大眾音樂評論家金英大於25日傳出辭世消息，享年48歲。由於他在離世前一天（23日），仍透過社群與大家互動，近來也持續參與節目錄製，因此突如其來的噩耗震驚各界。

▲金英大是相當知名的樂評家。（圖／翻攝自Instagram／toojazzy25）

金英大的訃聞由家屬於25日上午透過其社群帳號發布，貼文中沉痛寫下：「謹此告知，金英大先生離世的消息。」家屬也表示因無法一一通知，只能先以社群方式公告，請各界見諒。其靈堂設於首爾中央大學醫院殯儀館第6號室，發喪儀式將於27日上午10點（韓國時間）在黑石洞聖堂舉行，長眠地為首爾追慕公園。不過，金英大驟逝的原因並未被公開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金英大訃聞。（圖／翻攝自Instagram／toojazzy25）

對此，資深歌手尹鍾信稍早在社群發文，直說「這到底是怎麼回事」，感念金英大對於創作者的影響；而CNBLUE的鄭容和，也曬出和金英大的合照，不敢置信地說：「心情很沉重。」

▲▼尹鍾信、鄭容和PO文悼念。（圖／翻攝自Instagram／yoonjongshin）

事實上，金英大不久前才參與了CBS廣播《金賢貞的新聞秀》預錄，該節目於25日照常播出他參與內容，製作團隊也在節目與YouTube頻道表達哀悼，坦言「突如其來的噩耗讓人難以置信」，致上深切追思。

▲金英大在過世前一天還照常發文。（圖／翻攝自Instagram／toojazzy25）

金英大畢業於延世大學經營學系，之後赴美於華盛頓大學取得音樂人類學博士學位，回國後以偶像與K-POP產業為核心，投入評論與研究工作，尤其針對防彈少年團（BTS）的成功與全球影響力的解析，更是備受關注。

金英大也曾參與告示牌音樂獎、全美音樂獎、葛萊美獎等美國重要頒獎典禮的韓國電視轉播解說，並經營YouTube頻道《金英大的音樂學校》，著有《此時此地的偶像─藝術家》、《The Songwriters（創作人們）》等作品。