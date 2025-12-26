炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變一年嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸2025年從音樂、影視創業與個人品牌全面開花，不過先前他被爆出取關鬼鬼（吳映潔）、未受邀鬼鬼生日趴，後來才默認與鬼鬼閨蜜情已逝，今（26日）他接受媒體訪問，坦言就像先前鬼鬼說的，彼此還是朋友，心裡仍有留個位子，但他也感慨：「重心不在我身上。」

▲鬼鬼、炎亞綸過去曾是演藝圈出了名的好友，中間為阿本。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

炎亞綸和鬼鬼過去感情相當親密，他還曾替鬼鬼打過排卵針，鬼鬼生孩子後，他跟鬼鬼約了好幾次，對方總說很忙沒約成，但隔幾天卻又會看到她和彼此的共同朋友相約，「確實有被排擠的感覺。」兩人已進入「冷靜期」快一年。

上個月他生日，鬼鬼傳訊息祝他生日快樂，「但我上一封訊息裡說理解她想這樣，我們彼此先冷靜一下。」鬼鬼始終沒有正面回應，因此就連生日祝福訊息，炎亞綸至今都沒有點開來看，「我是很容易有期待的人，怕我回了，又期待她說什麼。」炎亞綸說目前還不知道要如何解決這個友情困境，直言：「強求不來。」

▲▼炎亞綸2025年從音樂、影視創業與個人品牌全面開花。（圖／晴空鳥提供）

他今年推出新專輯《Ikigai》，以日本哲學「生き甲斐」（Ikigai）為概念核心，邀請金曲製作人陳珊妮全程監製，並由金曲作詞人葛大為首次包辦全專詞，以炎亞綸的日常為靈感出發，譜出十首歌曲，完整記錄三年間他的心境與轉變，「音樂對我像呼吸，是出口也是療癒。希望大家能在專輯裡找到自己的 Ikigai。」