昔日童星淪街友「數小時毀掉房間」　搭檔崩潰：該強制送醫嗎

記者張筱涵／綜合報導

曾演出校園喜劇《耐德的中學校園生存手冊》的男星泰勒·蔡斯（Tylor Chase）近年陷入流浪困境，引發外界關注。他的昔日搭檔、同劇演員丹尼爾·柯提斯·李（Daniel Curtis Lee）在聖誕節當天透過TikTok發出令人心碎的最新近況，透露自己才剛幫忙安排旅館住宿，沒想到幾個小時後就接到旅館通知，房間被弄得一團亂，讓他相當自責，也再次凸顯流浪者心理健康與社會安全網的困境。

▲泰勒·蔡斯。（圖／達志影像）



丹尼爾·柯提斯·李在影片一開始先向粉絲祝賀佳節，接著語氣沉重表示：「希望大家都在溫暖的地方、和家人一起過節，但泰勒·蔡斯不是，而這也是數百萬美國人正在面對的處境。」他透露自己才剛替泰勒·蔡斯辦理入住，幾小時後就接到旅館管理方來電，對方表示房門大開、微波爐被放進浴缸、冰箱甚至被翻倒，場面相當誇張。丹尼爾·柯提斯·李也坦言，泰勒·蔡斯的家人過去其實也嘗試過用相同方式替他找住宿，但最終都沒有成功，讓他深感遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對這次「旅館事件」再度失控，丹尼爾·柯提斯·李也把矛頭指向加州現行的心理健康與社會救助制度，直言自己無法理解，政府明明有許多社會資源與稅金預算應該用來協助精神疾病、藥物濫用者，實際卻讓人難以獲得有效支援。他點名洛杉磯郡、河濱郡甚至整個加州都缺乏「有品質的系統」，並提到加州的CARE Act（社區協助、復原與賦權法案），該法旨在透過民事法院程序，在患者狀況惡化到危機、入獄或被強制監護前，協助重度未治療的精神病患（如思覺失調症）取得治療、住房與支持。

▲泰勒·蔡斯救濟丹尼爾·柯提斯·李。（圖／翻攝自Instagram／daniel_curtis_lee）



儘管事態不如預期，丹尼爾·柯提斯·李表示自己仍想繼續幫助老友，也公開向粉絲求助，詢問是否該推動「5150」，也就是加州針對可能危害自己或他人、或因重度精神障礙無法自理者，實施的短期強制精神醫療評估與留置。他在影片中焦急表示：「我覺得是時候打 5150 了，但我也需要大家的想法。你們覺得由第三方通報，讓一個你知道他需要治療、而且重度失能的人進入機構，這樣公平嗎？」他強調「必須在太遲之前做點什麼」，語氣相當無助。

事實上，就在丹尼爾·柯提斯·李發文前一天，他才被外媒拍到與泰勒·蔡斯重逢的畫面。影片中兩人擁抱、情緒激動，他希望能在聖誕週替對方提供一個乾淨溫暖的落腳處，甚至協助泰勒·蔡斯與父親通話，讓泰勒·蔡斯心情明顯好轉，還一度一起禱告，對未來也願意溝通。

另外，丹尼爾·柯提斯·李另外提到自己有和泰勒·蔡斯的母親談過，對方擔心直接給現金「可能會有危險」，因此他選擇尊重家屬意見。除了住宿協助，他也透露正在思考下一步，像是是否能設立一種「以完成戒治或復健為條件的信託」，用更安全的方式幫助泰勒·蔡斯重回正軌：「我真的相信我們能讓泰勒重新站起來，特別是在節日季節，他常常在我心上、也常常在我腦海裡。」

此外，河濱市警方也向外媒表示，目前並不清楚泰勒·蔡斯已經流浪多久，但警方與公共安全關懷團隊至少每週會接觸他一次，並持續提供臨時收容等資源。警方也補充，過去與泰勒·蔡斯的互動中，他對員警態度一直「友善且配合」。