日本「狗血劇女王」內館牧子病逝！享壽77歲…筆下男女愛恨大尺度

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣編劇內館牧子於17日因急性左心衰竭在東京的醫院逝世，享壽77歲，死訊26日才公開。而她一生擁有眾多傳奇事蹟，因熱愛相撲曾擔任過橫審委員，編劇生涯曾寫過大河劇、晨間劇，更因為擅長描寫灑狗血的「愛憎劇」，掀起社會追劇現象而聞名（台灣常稱狗血劇）。

▲日本名編劇內館牧子病逝，享壽77歲。（圖／翻攝自日網／潮出版社）

綜合日媒報導，內館牧子的葬禮已於日前在近親參與下舉行，由親弟擔任喪主。她出身於秋田市，畢業於武藏野美術大學，曾在三菱重工業當上班族，原本立志成為相撲記者但遭到拒絕，後來參加新人編劇比賽，辭去上班族工作開始投入編劇業。

內館牧子活躍於90年代的電視劇，寫出無數極其灑狗血的經典作品，其中1999年永作博美主演的《週末婚》，描述怕婚姻變質的妻子提議週末才過婚姻生活，逼近18禁劇情引發討論；2001年藤原紀香主演《再見舊情人》，描述重逢前男友卻已是人夫的不倫戀；2003年稻森泉主演《年下之男》，描述8歲差姐弟戀因誘惑生愛；2005年飯島直子主演《汙穢之舌》，以口出惡言為主題描述男女愛恨糾葛。她的筆下男女都愛恨交織，加上都找來當紅女星有破尺度演出，風靡一時。

▲內館牧子擅長描寫「愛憎劇」，劇情極度灑狗血，而且還挑戰電視尺度。（圖／翻攝自日網）

同時內館牧子為大河歷史劇《毛利元就》擔任編劇，創下高收視，也創作晨間劇《我的青空》，名編劇出手常有佳作。而隨著年紀增長，她近年創作了許多正面描寫老去的小說，如《結束的人》、《反正很快就會死》等，並且被翻拍成電影、電視劇而廣受關注。