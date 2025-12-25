ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

林心如認與霍建華「沒想過會在一起」
90%病人「傷膝蓋主因」曝
蔡依林大巨蛋倒數6天「宣布好消息」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

香蕉 王俊傑 小S 王ADEN 金莎 孫丞瀟 陳彥婷 左一

《六人行》又一人走了！男星癌逝　享壽60歲

▲六人行男星過世。（圖／翻攝自IMDb）

▲美國演員帕特菲恩（Pat Finn）過世。（圖／翻攝自IMDb）

記者 曾羿翔／綜合外電

曾在經典美劇《六人行》中飾演莫妮卡男友羅傑醫生的美國演員帕特菲恩（Pat Finn），於22日晚間因膀胱癌病逝，享壽60歲。菲恩的發言人向媒體證實了這一消息，並透露他自2022年起便與癌症抗爭，病情曾一度緩解，但最終不敵病魔離世。

綜合外媒報導，根據發言人發布的聲明，菲恩在癌症復發且轉移後，病情急速惡化。聲明中提到「他是一位名副其實的勇士。」消息傳出後，影視圈及喜劇界紛紛表達哀悼之情，喜劇演員傑夫．戴伊在社交媒體X上感性表示，「菲恩是我認識最棒的人之一，我們會在來世再見。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲六人行男星過世。（圖／翻攝自IMDb）

▲帕特菲恩在經典美劇《六人行》中飾演莫妮卡男友羅傑醫生。（圖／翻攝自IMDb）

帕特菲恩出生於伊利諾伊州埃文斯頓，早年加入第二城市喜劇劇團，展開演藝生涯。他曾在《風雲女郎（Murphy Brown）》與迪士尼影集《外星人報到（My Favorite Martian）》中擔任常駐角色，並於2011年至2018年間出演美劇《左右不逢源（The Middle）》23集，飾演比爾．諾伍德（Bill Norwood），成為影迷熟悉的面孔。

此外，菲恩也參與了多部經典影集的演出，包括《歡樂單身派對（Seinfeld）》中的喬·梅奧（Joe Mayo），以及客串《豪斯醫生（House）》與《破產姐妹（2 Broke Girls）》等作品。他的影視足跡遍布喜劇影集與電影，曾出演《豬頭，我的車咧？（Dude, Where's My Car?）》、《億萬未婚夫（The Bachelor）》及《愛找麻煩（It's Complicated）》等多部作品。

帕特菲恩的離世令影迷與影視界感到惋惜，他的幽默與才華將永遠留存在影視作品中，成為不朽的記憶。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

六人行

推薦閱讀

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！　爆黑幕拒再合體「演不出那種感覺了」

8小時前

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

野生李多慧「排隊買丹丹」！低胸挖空穿超辣 0偽裝被拍：為什麼台北沒有

8小時前

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖：來看預言家

21小時前

王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大」

王Aden炎上風波！北宜跨年演出遭退貨　幕後人員再爆「排場大」

14小時前

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

《瘋神》班底穿背心打卡大阪挨酸「丟臉丟到國外」　23字神回擊

12/24 19:40

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

23小時前

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席惟倫8友人同框

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席惟倫8友人同框

7小時前

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

12/24 07:20

泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞　團隊收62億獎金哭了

12小時前

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

金莎被小19歲男友求婚！冰島浪漫擁吻　2年前姊弟戀被唱衰

21小時前

吳宗憲小兒子「認愛過大尺度女模」！喊卡原因曝：離開床就沒話說了

吳宗憲小兒子「認愛過大尺度女模」！喊卡原因曝：離開床就沒話說了

9小時前

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

短劇女神人設翻車！「打助理欠薪」錄音檔外洩…坦承動手新劇沒了

12/23 11:23

熱門影音

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚
孟子義跌倒

孟子義跌倒
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

&TEAM王奕翔學周杰倫唱〈等你下課〉　被媽媽指使剃閃電「遭教練罵爆XD」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

看更多

【香灰袋爆開】整袋丟垃圾車炸出蕈狀雲！清潔隊員滿身灰

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

白冰冰點「佛心」外送直送錄影棚！　來賓直呼雞蛋糕有洋蔥

18分鐘前0

《六人行》又一人走了！男星癌逝　享壽60歲

26分鐘前13

家貓未植晶片明年元旦起開罰　最高可罰1萬5000元

42分鐘前0

名導李崗宣布新身份「親推2驚喜」　好友曾國城力挺：代表一種期待

47分鐘前0

振永神斷句撩爆李沐：我喜歡妳...拍的照片　宋柏緯教喊「爽！」被讚超實用

1小時前10

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問「變大內內喜歡嗎」　下秒突斷片

2小時前10

平安夜宋逸民、陳維齡　帶小薰、李又汝進警政署

3小時前0

專訪／炎亞綸爭取婚姻平權原因曝光！穩交另一半「24小時黏一起」

3小時前13

想看《大濛》竟查無場次？網驚：下檔了！　揭秘「消失真相」片商發聲

3小時前0

北流耶誕小鎮嗨翻年末！　16舞台齊開唱「2天吸2萬人」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體
    8小時前6881
  2. 野生李多慧「排隊買丹丹」！
    8小時前3612
  3. 王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖
    21小時前204
  4. 王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」
    14小時前3832
  5. 《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」
    12/24 19:402413
  6. YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸：剴剴沒查到才扯
    23小時前41
  7. 范姜彥豐聖誕節曬大合照！胡釋安、席惟倫8友人同框
    7小時前166
  8. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    12/24 07:201815
  9. 泰勒絲御用舞者是台灣人！還曾幫Lady Gaga伴舞
    12小時前1615
  10. 金莎被小19歲男友求婚！
    21小時前127
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合