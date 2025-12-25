白冰冰點「佛心」外送直送錄影棚！　來賓直呼雞蛋糕有洋蔥

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》，日前錄影時演藝圈媽祖婆白冰冰，特地點了外送甜點直達攝影棚，居然「老闆」還直接走進舞台拿到錄影現場，神秘驚喜嘉賓現身讓全場驚呼，讓人感動直呼「有洋蔥」。

▲卡古(左)送雞蛋糕到棚內給白冰冰。（圖／民視提供）

白冰冰提到這次想到請卡古外送雞蛋糕，已經想了很久了終於有機會安排，也表示看了新聞很不捨，身為藝人演藝圈零收入只能在路邊擺攤賣雞蛋糕，白冰冰提到說：「有點點能力當然可以給低潮的人機會，這次請卡古送雞蛋糕當消夜讓大家吃，還讓他外送上到舞台，讓卡古亮相，提醒大家可以多給他機會」。

▲卡古整形後通告銳減。（圖／民視提供）

卡古一到攝影棚除了感謝演藝圈媽祖婆白冰冰的邀約，拿著雞蛋糕到舞台上，還帶來擅長的搞笑表演說學逗唱，卡古現場模仿很多人演唱「從從容容游刃有餘」，最後還模仿川普總統，讓全場大笑。

白冰冰問到卡古是因為「整型」後突然失去邀約收入銳減，身為演藝圈長輩白冰冰提到老一輩的人有說，如果人過得順利盡量不要動刀破壞身體面相，但白冰冰也中肯說都已經改變了，現在遇到狀況就得接受，還是給卡古鼓勵加油，盛讚他才華洋溢搞笑又好笑，呼籲大家能有機會多跟他合作，但也笑說：「怎麼卡古整型後有點像台一線東諺？」，讓東諺急喊：「冰姐，這不是誇獎」，讓全場笑翻。