米可白準備「一次3手術」解舊疾　看到金額猶豫：很久沒好好愛自己

記者蔡宜芳／綜合報導

女星米可白於昨（22）日分享自己的長期困擾，坦言因為鼻子經常嚴重過敏，已經對生活造成影響。她23日再度發文提到動手術需要的醫療費用，表示很猶豫，也感嘆：「我好像……真的好久沒有好好愛自己了。」

▲米可白透露因為長期鼻過敏，需要動3項手術。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白表示，鼻塞不僅讓自己的日常作息大亂，還常常引發頭痛，連注意力都很難集中，經醫生評估後，她被建議進行鼻中膈成型、下鼻甲成型以及後鼻神經燒灼等手術，「我的鼻息肉偏大，大到我都快忘了什麼叫『新鮮空氣』…只能說，過敏真的超級難受，這幾天會再繼續尋找適合的醫院～」

▲米可白長年飽受鼻疾困擾。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白也透露，鼻子微創手術加上術後恢復，費用約為13萬元，保險理賠大約落在5到6萬元之間，金額讓她猶豫很久。反觀前陣子為了救治兩隻骨折的流浪動物，醫療費高達15萬元，她卻付得一點都不猶豫、只希望毛小孩平安，「結果換成自己要看醫生，反而想東想西…為了自己的健康，我是不是也該對自己好一點？」

米可白也分享母親給她當頭棒喝的一句話：「妳的錢～是妳自己花掉的，有什麼捨不得的？」她為此感嘆直說：「我好像…真的好久沒有好好愛自己了」引網友紛紛留言「對自己好一點，先學會愛自己，才能愛別人、愛毛孩」、「要先照顧好自己，妳才有能力保護妳所愛的人」。