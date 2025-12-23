ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
女人的幸福是下廚等男人回家？她被求婚秒清醒 《有本事換你來做啊》全劇雷

文／潘慧中

「不是交往很多年就能了解一個人的全部，不說出來就不會懂的，我們又不會用念力。」  

《有本事換你來做啊》的故事從分手說起，講述接受日本傳統教育的男主角勝男雖然對女友鮎美很好，卻同時有各種大男人的想法，例如男人不該下廚、女人的幸福就是在家下廚等心愛的男人回家、食物現煮的才好吃，甚至連配菜顏色要協調也有意見。鮎美原本是一個比起自己喜歡什麼，更在乎要怎麼樣才能被喜歡的人，但就在勝男求婚的瞬間，過去各種忍下來的情緒，直接將兩人推向不同的人生路，她拒絕他了。接下來，就是一連串男女主角衝撞舊觀念，並且積極蛻變的過程。

▲▼有本事換你來做啊。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

▲▼鮎美和勝男從大學就開始交往。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

▲▼有本事換你來做啊。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

而這樣面對分手的態度，對我來說其實蠻理想化的，包括我自己在內，一般情侶分手後應該不會這麼上進地梳理雙方認知上的落差，找出感情破裂的關鍵點，並以此作為調整未來人生方向的重要依據。然而，編劇或許正是運用這份「理想化」，來彰顯上一代的言行如何潛移默化地影響下一代，而勝男與鮎美有多麽努力嘗試擺脫原生家庭的窠臼，包括兩人的手足在內，都在無奈的現實之間，掙脫出一點點屬於自己的感受。  

「應該要順從自己的感覺活下去，不是複製父母的模式，也不是反抗，不要把父母當成基準。」  

然而，知易行難。這個社會常常叫我們做自己，但長大後就會知道這件輕而易舉就被說出口的事，其實很難在生活中落實。這部劇就是用了十集的篇幅在告訴我們，該如何往自己更靠近一點：和戀人提分手並不用全然否定自己過往的人生選擇，和公司提離職也不代表是一個沒有自我價值的人，很多時候，這些看似缺陷的生活橋段，終會成為推著我們走向回歸自我的力量。無法成為外界稱羨的人也無妨，至少都有機會成為自己。  

▲▼有本事換你來做啊。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

▲勝男和鮎美分手後，雙方都很積極在檢討自己。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

不過，實踐「成為自己」的這條路並非一蹴可幾，首先要面對的課題就是「不說出來對方就不會知道」，這也是本劇反覆強調的一件事。但即便勝男和鮎美知道這個道理，復合後似乎又重蹈覆轍，選擇了沉默與獨自承擔。雖然令人焦急，但這或許是整個理想化的架構中最真實的部分，人的個性終究很難一夕翻轉。這也導致復合後的兩人，雖然都已變得不同，當初沒說出口的話卻種下了疙瘩，鮎美對勝男的感情早在一次次的忍耐下逐漸消磨殆盡，更別說復合後的相處，滿是令人尷尬的客套與疏離感。

▲▼有本事換你來做啊。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

▲鮎美對勝男的感情早就被消磨殆盡。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

重看一次，除了驚覺兩人不再適合，我也發現編劇在處理鮎美的蛻變過程時，內心似乎和女主角一樣有某種程度的執念。還記得雙方家長聚會那次嗎？編劇藉由勝男說出：「鮎美就算沒跟我結婚，也有能力好好活下去，就算沒有人選擇她，她也能獨立自主，自己做出選擇。不管遇到什麼事，她都能靠自己解決。」

▲▼有本事換你來做啊。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

▲雙方家長見面。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

初看這段話有些感動，二刷卻覺得這是編劇想為鮎美打造的未來人設，希望她能走向這個方向，以呼應鮎美最後說「不想跟在某人身後」的價值觀，還透過髮型師好友的男友誇獎她「捨棄安穩生活，打開全新大門」，彷彿在告訴觀眾：這樣才叫做蛻變。整體看下來，總讓我有種編劇是為了導向這個結論，才硬是讓劇情演變至此的刻意感，而非透過細膩的鋪陳讓角色自然走到結局。

▲▼有本事換你來做啊。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

▲鮎美原本是一個比起自己喜歡什麼，更在乎要怎麼樣才能被喜歡的人。（圖／翻攝自Instagram／antaga_tbs）

正如我前面所說的，編劇在形塑鮎美的人生發展時，似乎有點太執著於追求肉眼可見的改變。但我認為，面對人生的層層關卡時，我們會採取不同的闖關對策，重點其實不在於刻意達成某種特定的成果，而是去看見在這段過程中，不同樣貌的自己：拼搏的自己、迷惘的自己、受傷的自己、開心的自己。開始接納這些自己的瞬間，生活其實已經因爲你的勇氣在改變了。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字

有本事換你來做啊竹內涼真夏帆

