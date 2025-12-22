ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陸女星典禮慘摔跌出「絕美神圖」
周三降溫接近冷氣團等級
MBLAQ Mir結婚了！愛妻長相遭暴雷
飯店哪裡最髒？「農村界林志玲」公開真實經歷　哈林聽傻：這噁心了

記者孟育民／台北報導

藝人阿諾、巴鈺、周厚安、融融（吳宇堯）、山豬妹（陳沛冪）與主播詹舒涵等人的工作常在外走跳，他們同上庾澄慶（哈林）主持公視《哈！真相大白了》，節目上有關「飯店裡最髒的地方」話題，竟掀起一陣飯店清潔驚魂記的談論，阿諾率先發難，認為有些住客可能邊吃東西邊摳牙還邊轉台看電視，「最髒的肯定是遙控器」，也因此「在飯店很少看電視、多半都滑手機，不碰遙控器」。

▲▼哈林庾澄慶主持《哈！真相大白了》邀融融、阿諾、巴鈺、周厚安、詹舒涵、山豬妹-陳沛冪上節目 。（圖／公視提供）

▲哈林庾澄慶主持《哈！真相大白了》邀融融、阿諾、巴鈺、周厚安、詹舒涵、山豬妹-陳沛冪上節目 。（圖／公視提供）

阿諾還補充說出遊「會帶自己的毛巾」，原來她曾聽飯店打工朋友分享打掃過程，手邊有房客用過的大、小毛巾「就拿過來擦擦馬桶、擦擦地板」，讓巴鈺聽了驚問「妳朋友在哪家飯店？」，哈林直笑說「快告訴她、她要去」，引眾人笑翻。

周厚安則認為「遙控器、門把這些都好清理，最髒應該是最難清、清起來成本最高的地方，比如沙發、地毯」，還說地毯「一年清一兩次就偷笑了」，讓哈林笑說「你這飯店也太不嚴格了」。

▲▼哈林庾澄慶主持《哈！真相大白了》邀融融、阿諾、巴鈺、周厚安、詹舒涵、山豬妹-陳沛冪上節目 。（圖／公視提供）

▲巴鈺、周厚安分享自己的見解 。（圖／公視提供）

有「農村界林志玲」封號的主播詹舒涵則分享自己聽過令人咋舌經歷「我對煮熱水的瞬煮壺感到非常害怕」，原來新聞界前輩曾與她分享「出去出差時，有些物品可以水煮，需要『消毒』，就會通通丟進壺裡去煮」，詹舒涵還舉例「比方手帕、內衣褲這些的」，融融也補充「我有聽過是襪子」，讓巴鈺摀嘴睜大眼驚呆，哈林聽了也說「這個就噁心了」。

▲▼哈林庾澄慶主持《哈！真相大白了》邀融融、阿諾、巴鈺、周厚安、詹舒涵、山豬妹-陳沛冪上節目 。（圖／公視提供）

▲詹舒涵（左）分享真實經歷，全場聽傻 。（圖／公視提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

飯店阿諾巴鈺周厚安融融哈！真相大白了哈林村界林志玲詹舒涵

