曾合作五月天、魏如萱！　福夢樂團「新成員首亮相」粉嗨瘋了

▲ 福夢樂團冬至在高雄熱血開唱。（圖／形上娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

福夢樂團FUMON昨冬至在高雄舉辦《活著》演唱會，更是新團員吉他手利惟庸 Tony Li 加入後，在台首場專場演出，利惟庸來頭不小，曾入圍金音獎，也曾為五月天、魏如萱等重量級歌手擔任編曲，隨著他的加入，現場火力全開，讓歌迷直呼過癮，利惟庸感性說：「福夢的過去我來不及參與，但未來的五年十年，只要我還活著，福夢就有我！」

▲▼ 福夢樂團新團員吉他手利惟庸 Tony Li 加入後首次演出。（圖／形上娛樂提供）



為了在演出前調整緊張情緒，團長兼鼓手王晧特地跑到永和溪邊釣魚放鬆心情，沒想到意外釣到一尾體型驚人的大頭鰱，他笑說：「呼應演唱會主題〈活著〉，拍完照就把魚放生，讓牠好好活著！」主唱李浩瑋則展現驚人時間管理能力，12月正值校園演唱會高峰期，幾乎天天奔波校唱舞台的他，仍全力投入福夢專場演出籌備，同時推出個人久違的新單曲〈無比走心〉，他笑說：「日日走心，每一分每一秒都在實踐『活著』的真義！」展現滿滿熱血與拚勁。

演唱會一開場便以〈Sad Melody〉引爆全場大合唱，氣氛瞬間沸騰，接續演唱〈辣感染〉、〈超級嬰兒〉等死忠粉絲最愛的金屬搖滾曲目，開圈火力一路拉到最高點。深受女粉絲喜愛的王謙也驚喜現身，擔任嘉賓合唱〈Repeating〉，在尖叫聲中掀起另一波高潮。

演唱會進行到一半，李浩瑋突然向歌迷拋出驚喜：「今年我們寫了很多首新歌，你們想先聽一段嗎？」全場立刻齊聲大喊：「要！」沒想到音樂一下，他卻開口唱起抖音神曲〈漸冷〉，瞬間讓現場又驚又笑，王晧說：「我們被弄了一首新歌啊。」原來在各大社群平台上，經常有人將福夢現場演出的畫面，搭配其他歌曲音檔製作惡搞影片，其中〈漸冷〉的瀏覽量更是高得驚人，福夢也趁機幽默玩起自己的網路迷因，讓全場笑聲不斷。

