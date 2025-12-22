ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曾合作五月天、魏如萱！　福夢樂團「新成員首亮相」粉嗨瘋了

▲▼ 福夢樂團冬至在高雄熱血開唱。（圖／形上娛樂提供）

▲ 福夢樂團冬至在高雄熱血開唱。（圖／形上娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

福夢樂團FUMON昨冬至在高雄舉辦《活著》演唱會，更是新團員吉他手利惟庸 Tony Li 加入後，在台首場專場演出，利惟庸來頭不小，曾入圍金音獎，也曾為五月天、魏如萱等重量級歌手擔任編曲，隨著他的加入，現場火力全開，讓歌迷直呼過癮，利惟庸感性說：「福夢的過去我來不及參與，但未來的五年十年，只要我還活著，福夢就有我！」

▲▼ 福夢樂團冬至在高雄熱血開唱。（圖／形上娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 福夢樂團新團員吉他手利惟庸 Tony Li 加入後首次演出。（圖／形上娛樂提供）

▲▼ 福夢樂團冬至在高雄熱血開唱。（圖／形上娛樂提供）

為了在演出前調整緊張情緒，團長兼鼓手王晧特地跑到永和溪邊釣魚放鬆心情，沒想到意外釣到一尾體型驚人的大頭鰱，他笑說：「呼應演唱會主題〈活著〉，拍完照就把魚放生，讓牠好好活著！」主唱李浩瑋則展現驚人時間管理能力，12月正值校園演唱會高峰期，幾乎天天奔波校唱舞台的他，仍全力投入福夢專場演出籌備，同時推出個人久違的新單曲〈無比走心〉，他笑說：「日日走心，每一分每一秒都在實踐『活著』的真義！」展現滿滿熱血與拚勁。

演唱會一開場便以〈Sad Melody〉引爆全場大合唱，氣氛瞬間沸騰，接續演唱〈辣感染〉、〈超級嬰兒〉等死忠粉絲最愛的金屬搖滾曲目，開圈火力一路拉到最高點。深受女粉絲喜愛的王謙也驚喜現身，擔任嘉賓合唱〈Repeating〉，在尖叫聲中掀起另一波高潮。

演唱會進行到一半，李浩瑋突然向歌迷拋出驚喜：「今年我們寫了很多首新歌，你們想先聽一段嗎？」全場立刻齊聲大喊：「要！」沒想到音樂一下，他卻開口唱起抖音神曲〈漸冷〉，瞬間讓現場又驚又笑，王晧說：「我們被弄了一首新歌啊。」原來在各大社群平台上，經常有人將福夢現場演出的畫面，搭配其他歌曲音檔製作惡搞影片，其中〈漸冷〉的瀏覽量更是高得驚人，福夢也趁機幽默玩起自己的網路迷因，讓全場笑聲不斷。
 

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！解鎖第一次「相當困惑」認：連自己都驚訝

8小時前

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

7小時前

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

4小時前

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！「年僅46歲」身亡 妻1舉動惹鼻酸

9小時前

惡網友嗆台中新光三越「模仿張文殺50人」　玖壹壹春風不忍發聲了！

12/20 19:01

申敏兒甜勾金宇彬入場！婚禮照曝光　夫妻送「高級小禮」有巧思

5小時前

趙露思爆「禮服被故意消失」！年末典禮被迫穿舊款　親口認了：有BUG

5小時前

女團成員「擅自徵選啦啦隊」被抓包！公司火大列3罪狀　即刻解約切割

8小時前

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

2小時前

陸女星典禮慘摔！上台一半膝蓋重擊跪地　結果跌出「絕美神圖」網看傻

4小時前

福原愛懷孕巨肚現形！首揭「2020年就想離婚」友人心疼：她很努力

2小時前

陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

4小時前

