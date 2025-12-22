Ozone無預警宣布「5成員入伍」！　最後合體時間點曝光

▲ Ozone的子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安將先後入伍服兵役。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone日前在Legacy TERA舉辦「浪漫主意」耶誕派對，Ozone也無預警宣布，除了確定免服兵役的文廷之外，其他5位成員子翔、哲言、佳辰、煥鈞和祖安將先後入伍服兵役，也因此在成員入伍之前，將於明年1/11舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，與粉絲再度相聚，Ozone表示：「這可能會是近期內，我們六個人最後一次站在同一個舞台上，我們真的很希望能見到大家。」讓滿場的O.A.O.更是淚流不止。

▲▼ Ozone舉辦耶誕派對和粉絲同歡。（圖／索尼音樂提供）



為了給粉絲最有趣的內容，不惜犧牲帥氣形象，紛紛交出每位成員私下不可能上傳社群的照片和影片，就見顏值擔當的佳辰五官擠在一起的模樣、隊長祖安微張嘴的睡相、煥鈞頂著綠色掃把頭、文廷如動物般的開嗓聲音、子翔失敗的歪嘴自拍以及戴著網狀假髮頭套的哲言，全部一次曝光，讓成員和O.A.O.笑到樂到不可支，Ozone更是直呼：「這些是絕對不能流出這場派對之外的照片和影片，是『耶誕派對』限定款，請大家自己珍藏好嗎？」

Ozone唱跳新歌〈浪漫主意〉、和溫馨演唱耶誕單曲〈十二月的天〉、情歌〈愛準備要醒過來〉等歌曲，在派對的尾聲，Ozone回到後台，忽然開始播放Ozone特別準備的「逆應援」影片，剪輯他們出道3年多以來的演出精華片段，成員逐一獻「聲」，親口傳達對O.A.O.的感謝之意，「因為有O.A.O.的支持，Ozone才有機會站上越來越大的舞台，這條路能走得更久更遠；O.A.O.的愛，才是宇宙無敵的超能力…」

台下歌迷聽到此時，已忍不住感動落淚，這時Ozone的6位成員突然驚喜出現在後方觀眾席，演唱〈Purple Days〉，瞬間引爆全場粉絲情緒，6人一邊演唱，一邊與粉絲迷互動，粉絲火速收起眼淚，歡樂地跟著Ozone大合唱，掀起派對的高潮。

