李進良愛女吻戲公開…家人反應曝光　Emma認了「常目睹小禎放閃」

被譽為「台劇審美標竿」的温昇豪，領軍台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》開播即繳出亮眼成績單。今（21）日該劇主演温昇豪、Emma（李曼唯）、曾向鎮一同出席羅慧夫顱顏基金會的公益座談，在最新的集數中Emma與曾向鎮有一段「口罩吻」，兩人在採訪中也談及了拍攝趣事。

Emma與曾向鎮在《整形過後》中有一段純純的愛戀，最新的集數中女方霸氣隔著口罩親上男方，還宣告「這是我的男朋友」。Emma笑說自己跟小禎一起守在電視前觀看，媽媽的反應是發出「額～～～」的聲音，讓她覺得相當害羞。

不僅如此，Emma還分享小禎看到自己的演戲處女秀，反應相當大，直呼「她一直發出少女式歡呼」，認為媽媽有的心情是開心且覺得她「有種轉大人」的感覺。而Emma首次以演員身份出道，坦言「家人給了很多指教」，但剛好角色跟本人有些相似，直言「尤其是罵爸爸還有跟爸爸要錢的時候，螢幕前就是我私底下的樣子」。

除了Emma的口罩吻受到熱議之外，小禎日前過生日時，大方與小7歲男友放閃親吻的畫面也引起關注，Emma被問及此事時也大方做出回應，淡定笑說「看過很多次了，習以為常」，低調證實自己常常目睹小禎與男友的甜蜜互動。

