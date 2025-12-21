網看北捷砍人案…回想6年前《與惡》　温昇豪現身中山站沉痛發聲！

記者黃庠棻／台北報導

被譽為「台劇審美標竿」的温昇豪，領軍台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》開播即繳出亮眼成績單。今（21）日該劇主演温昇豪、Emma（李曼唯）、曾向鎮一同出席羅慧夫顱顏基金會的公益座談，地點剛好選在日前發生北捷砍人案的中山站，温昇豪也在採訪中沉痛發聲。

▲温昇豪。（圖／記者周宸亘攝）

温昇豪過去演出台劇《我們與惡的距離》的劉昭國一角，在戲中是受害者遺族，兒子死於無差別攻擊，精湛的演技獲頒第54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。近日發生震驚社會的北捷砍人案，也引發網友再度熱議《我們與惡的距離》，他今（21）日在訪問中被問及此事，坦言「當然有想到《與惡》」。

▲曾向鎮、Emma、温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會公益座談。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，温昇豪也心痛地說道「我的心情跟所有人一樣」，呼籲大眾在外面要小心，一定要要眼觀四方、耳聽八方，也認為「台灣治安其實比較好，但還是要注意一下」。

▲温昇豪。（圖／記者周宸亘攝）

小禎與李進良的愛女Emma剛滿18歲不久，在發生北捷砍人案之後，家人有特地叮囑她出門在外要小心，坦言自己平時也很喜歡在中山站走走，家庭群組也叫要她「出門在外要小心，走路不要滑手機」。

▲温昇豪。（圖／記者周宸亘攝）

此外，温昇豪身為羅慧夫顱顏基金會愛心大使，在《整形過後》中的經典台詞「每一張臉，都是一個故事」，也成為本次公益座談的核心精神。他分享，走進真實醫療現場後，更深刻體會到醫師修復的不只是身體，更包含陪伴、理解，甚至重建一個人的尊嚴與自信。

▲曾向鎮、Emma、温昇豪出席羅慧夫顱顏基金會公益座談。（圖／記者周宸亘攝）

温昇豪說道「戲劇或許是一個入口，但真正重要的是，讓社會願意停下來，理解這些生命故事。」此次《整形過後》與羅慧夫顱顏基金會的合作，正是以戲劇片段為起點，延伸探討「修復」在真實人生中的多重層次，也就是不只外貌重建，更包含心理復原、情感支持與社會理解，呼應活動主題Love Makes Whole，讓愛成為生命真正完整的關鍵。

