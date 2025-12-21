LuxyGirls演出爆意外！舒子晨唱一半「麥克風被關」 隊友1舉動神救場

記者潘慧中／綜合報導

舒子晨2023年以隊長身分回歸LuxyGirls美式啦啦隊，不時會與粉絲分享工作點滴。近日格外掀起討論的是，她和成員們一同受邀前往彰化演出，未料過程中「突然麥克風沒聲音」，頓時嚇了她一跳。

▲舒子晨的麥克風突然被關。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



畫面中，可以看到舒子晨身穿一件紅色亮片的深V高衩連身衣，若隱若現出事業線，腳上則踩著白色長靴，完美襯托出修長的腿部線條，紅與白的配色充滿濃厚的聖誕節慶氛圍，整體造型相當火辣且舞台效果十足。

▲舒子晨嚇到。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



然而看似火辣的表演背後，其實發生了一件表演事故。舒子晨原本唱得好好的，沒想到下一秒麥克風突然沒聲音，「是誰關了我的麥克風？！真的辣妹嚇到！」

隊友發現後，立刻開口幫忙唱，不只這樣，再度變換隊形時，隊友馬上遞出沒有故障的麥克風，和舒子晨手上壞的麥克風做交換。雙方處變不驚的應對方式，可說是默契十足，讓不少網友看了大為讚賞！

▲舒子晨的隊友超罩！（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



事實上，舒子晨本來就是LuxyGirls元老成員之一，「其實我還沒出道前就在LuxyGirls，這裡是我第一個家，可以說是沒有LuxyGirls就沒有我。一路上LuxyGirls真的幫助我太多，所以當球團提出邀約我甚至都沒考慮立馬答應，我要跟這些女孩一起努力成為最屌的啦啦隊！