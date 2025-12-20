孫生拳願格鬥賽起衝突　「受害者」女性現身孫生暴怒

記者葉文正／台北報導

FOF拳願格鬥賽今天舉行記者會，為27日的比賽暖身，雖然有各組參賽選手，但是孫生的拳賽對手是格鬥賽執行長秋偉，秋偉特地安排了一位自稱「受害者」的女性上台跟孫生對質，孫生當場翻臉，認為已經跟這位女孩65萬元和解，不懂為何主辦單位要這樣弄他，孫生經紀人JERRY更衝上台嗆秋偉設局給孫生，雙方相當火爆，孫生更在記者會沒結束就離場。

▲孫生(左)記者會上與秋偉爆發衝突。（圖／葉文正攝）

孫生的拳賽對手，從JOEMAN一直更換到變成秋偉，秋偉不斷在記者會上用「性侵犯」揶揄孫生，還說要一拳一拳幫受害女性討公道。但孫生反擊：「我從來不會強迫別人，你才是詐欺。」但秋偉也不忍，反控對方說詐欺是刑事罪，要把證據拿出。

▲自稱受害者的女性突然現身。（圖／記者葉文正攝）

不過記者會進行到後段，現場突然出現一位拿著「受害者」牌子的女孩戴口罩站起身來控訴孫生，孫生立刻怒吼：「我已經賠65萬元給妳了，妳還要怎樣。」孫生經紀人也衝上台：「這位小姐，孫生已經賠償65萬元給妳，就是已經和解了，妳這樣是違法。」並認為主辦單位設局孫生。

▲孫生經紀人(左)衝上台理論。（圖／攝影中心）

孫生經紀人也嗆秋偉，你們冠名贊助商，也是詐騙，作活動二十幾年，沒有看過這麼離譜的事情，就是故意設局給所有媒體看，接著記者會經紀人就把孫生帶離現場，留給所有人錯愕。

▲經紀人非常激動。（圖／攝影中心）