臨時為香港大火改演出！MAMA沒照流程走　GD後台怒飆髒話：這是污點

南韓天王GD（G-DRAGON）日前出席MAMA香港頒獎典禮，他19日曝光演出的幕後排練花絮，原來他本來打算與舞者Bada來一段〈Smoke〉演出，怎料，因香港突然發生大火，該舞台含有許多點菸動作，於是他臨時更變演出模式，但最終，主辦單位MAMA沒有按照他預期的流程走，他氣到在後台飆罵髒話，事後懊悔不已，更直言「這是一個（職涯）污點」，當晚心情全部公開。

GD為了MAMA舞台演出從11月初就緊湊排練，由於參演舞者中有Bada，她所編制的〈Smoke〉點菸舞蹈在韓爆紅，雙方排練了許久，怎料，GD抵達香港的當晚，突然發生宏福苑大火，他緊盯著新聞畫面，憂心地表示「我認為現在表演不是該做舞蹈齊舞橋段的感覺」、「那邊（MAMA）說什麼？要繼續做嗎？」。

為此臨時修改了大部分演出，GD來來回回與主辦單位討論，還不斷苦惱表示「這樣好嗎？是好的嗎？照理來說不該這樣做，是不是正確的我也不知道了」。GD也在演出間放入巧思，親自把白色的雛菊花圖案交給主辦單位，並說明白色含有哀悼意念，希望可以傳達自己的心情。

怎料，最終呈現方式相當不如意，GD先是在唱到前面幾首時，就已經出現耳麥音響設備問題，結果唱〈無題〉時又唱得很趕，他最終在後台怒到飆髒話，無奈詢問工作人員：「在我看來，我覺得想傳遞的訊息沒有被好好傳達到，對吧？」工作人員告知他「有的，雛菊有播出去」。

但GD解釋：「確實有，按照我給的那個播了，但在我抵達前就播出去了，如果在我抵達前就播了，我就無言以對了。」他的身邊工作人員也附和「一切都太趕了，沒有留給粉絲好好看清楚的時間」，雛菊放出的時間太短令他相當不滿。

GD甚至到了車上仍有滿滿遺憾，繼續解釋當晚情況：「從一開始就很趕，然後突然大家就⋯，我甚至都還沒暖身，慌亂無比就開始表演了，我在前一晚還有選擇餘地的，只唱一首歌，還是只頒獎就好，還是乾脆什麼都不要，這是一個（職涯）污點，哎，污點。」

GD對於舞台充滿遺憾，隔天好友李洙赫陪他飛回韓國，特地安慰他「還好沒有意外」，GD才漸漸恢復心情：「也是，除了音響設備意外以外，沒有其他意外了。」他認為MAMA舞台演出並不完美，但也專業表示「還能怎麼辦，之後要好好挽救了。」GD爆氣原因首度公開，他雖然遺憾自己的哀悼之情沒有被傳達出去，但有香港粉絲在影片下方留言「GD的用心和尊重，每一個細節我都100%感受得到」，希望他不要太在意。