言承旭演唱會悼念大S！「流星項鍊掛望遠鏡」哽咽祈禱…全場淚崩

由言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信組成的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，昨日（19）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行。而言承旭在個人表演環節裡，重現《流星花園》送杉菜流星項鍊一幕，並在台上悼念2月病逝的大S，令無數粉絲淚崩。

▲言承旭在上海演唱會演唱環節悼念大S。（圖／翻攝自微博）

〈我是真的真的很愛妳〉時，舞台布置充滿巧思，言承旭緩步走向行李箱取出卡片，隨後拿出那條象徵「道明寺與杉菜」羈絆的流星項鍊，並溫柔地將其掛在天文望遠鏡上。這段呼應電視劇《流星花園》道明寺與杉菜用望遠鏡看流星，送出流星項鍊定情的經典名場面。

言承旭其中一句不僅在音樂下清唱，在間奏時雙手合十、閉眼祈禱，眼眶滿含淚水，哽咽的反應似乎情緒激動難平。

▲言承旭將流星項鍊掛在望遠鏡。（圖／翻攝自微博）

▲網友表示演唱會這段是致敬《流星花園》送項鍊名場面。（圖／翻攝自微博）



其實言承旭於8月曾被拍到低調前往金寶山弔念大S，同行人士還包括賈永婕夫婦。他在大S離世時，發文提及大S是生命中的重要角色，寫道：「S，是那個每一次，只要被需要時，從來沒有缺席過的天使。」他提到，自己在人生低潮或困難時，大S總是會在深夜陪他長談到天亮，給予鼓勵與方向，「是給我很多很棒的人生態度和建議的人」、「想到她，有太多她的好，嘴笨的確不知道怎麼講出來、講得完。」